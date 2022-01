‘Game-bedrijf Activision ontslaat opnieuw tientallen mensen om wangedrag‘

Marsha wil met klapmobiel afkicken van smartphone: ‘Deze verslaving maakt niet gelukkig’

Bijna vier uur per dag staarde ze naar het mini-scherm van haar telefoon, totdat Marsha Pinedo eind 2021 besloot dat het genoeg was. Het roer ging om, haar iPhone uit. In 2022 hoopt ze haar internetgebruik drastisch terug te dringen en anderen te inspireren hetzelfde te doen. Nu al met succes, want velen delen haar wens, zo blijkt op LinkedIn. “Het wordt tijd dat we ons eigen gedrag onder de loep nemen.”

9 januari