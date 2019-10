Gamers, geen paniek: Fortnite is weer speelbaar

Waar menig gameliefhebber gisteren nog even panikeerde over het einde van Fortnite, maakt de paniek vandaag plaats voor opluchting. Ontwikkelaar Epic Games heeft namelijk Chapter 2 van het razend populaire spel bekendgemaakt. Vandaag is het spel, met 250 miljoen spelers, weer speelbaar.

Gisteren werd de ‘oude’ spelwereld opgeslokt door een zwart gat en lag het spel er langer dan 24 uur helemaal uit. Esportsclub meldt dat de grootste vernieuwing de nieuwe spelwereld is. ,,Gisteren werd al duidelijk dat er op de map rivieren en sloten zijn waar boten over varen. In de trailer (die vandaag officieel werd onthuld - red.) is onder andere te zien dat personages aan het vissen zijn en lijkt er een autoweg over de map te lopen.‘’

Naast spelers die in het water duiken, zwemmen en elkaar in boten beschieten, toont de trailer een grote dam en een waterval. Verder is te zien hoe een speler uit een grote container springt, hoe spelers op pogosticks rondspringen en hoe ze elkaar op de rug kunnen nemen.

Paniek

Spelers zagen gisteren hoe een raket samen met andere raketten samenkwam in een explosie en daarbij een meteoor in de spelwereld opslokten. Vervolgens verscheen de meteoor uit een scheur in de hemel en na de explosie die hierop volgde werd alles in het spel opgeslokt door een zwart gat.

Vanzelfsprekend schokte dit de ruim 250 miljoen spelers, die massaal naar livestreamsite Twitch trokken. Zo’n anderhalf miljoen kijkers zorgden ervoor dat de site even op zwart ging. Ook de twitter-pagina van ontwikkelaar Epic Games staat op zwart. Vermoedelijk wordt dit vandaag weer hersteld.