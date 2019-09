Gegevens 300 Funda-klanten gestolen door phishingaanval op makelaars

Het ging volgens Funda alleen om e-mailadressen en telefoonnummers, en de namen van de huurders. Het ging alleen om de gebruikers die op een specifieke woning van een makelaar hebben gereageerd. Een woordvoerder van de dienst zegt dat de phishers als doel hadden ‘de klanten zelf te benaderen met een niet-bestaand huurwoningaanbod.’ De oplichters zouden op die manier proberen de slachtoffers geld afhandig te maken. Het is echter niet duidelijk waar Funda dat op baseert, en of er concrete aanwijzingen zijn dat dat gebeurd is. Buiten een korte verklaring wil het bedrijf verder niet reageren.

Het bedrijf zegt dat gegevens als gebruikersaccounts of wachtwoorden niet zijn buitgemaakt. Het zou gaan om ‘zo’n 300' consumenten, maar ook daarbij is het niet helemaal duidelijk hoeveel het er precies zijn, of in welke regio of via welke makelaars dat is gebeurd. Ook wil het bedrijf niet zeggen of het de beveiliging gaat aanscherpen.