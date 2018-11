Gelanceerde Delftse satelliet geeft internet aan wereld

Review Fallout 76: Een game in een ongemakke­lij­ke spagaat

11:38 De game is al even uit, maar door een opgeschoven testversie mochten gamejournalisten pas later beginnen aan de recensie van Fallout 76. Een marketingtruc? Echt invloed heeft dat uitstellen niet gehad, want Fallout 76 is een game in een bijzonder ongemakkelijke spagaat. Een recensie van Tweakers.net.