Getest: dit is de beste televisie van 60-65 inch

In de categorie 60-65 inch zie je eigenlijk alleen nog tv’s van 65 inch. Deze reuzen zijn de grootste tv’s die de Consumentenbond test. De prijzen van deze apparaten lopen sterk uiteen. Van ongeveer 670 euro tot maar liefst ruim 3200 euro.

Hoe groot je tv moet zijn, heeft vooral te maken met de kijkafstand tussen jou en de tv. Als je bijvoorbeeld 3,5 meter of nog verder van de televisie af zit, kun je zeker voor een exemplaar van 65 inch gaan.

De Consumentenbond test het hele jaar door tv’s van verschillende formaten op onder meer beeld- en geluidskwaliteit, gebruiksgemak en energieverbruik. In totaal zijn 270 televisies getest die op dit moment redelijk tot goed in de winkels verkrijgbaar zijn.

Van de 75 geteste televisies in de categorie 60-65 inch komt een toestel van LG als Beste uit de Test. Een andere tv van LG is Beste Koop.

Er kwamen meer tv’s als Beste uit de Test. We lichten hier de tv uit met de laagste prijs.

Beste uit de Test: LG OLED65C24LA

Volledig scherm Beste uit de Test: LG OLED65C24LA. © Consumentenbond

Deze oled-tv van LG is uit 2022 en heeft een identiek broertje met dezelfde kwaliteit en een vergelijkbare prijs. Alleen de kleur van de voet verschilt. De OLED65C24LA heeft een zilveren voet en het broertje (OLED65C25LB) een beige.

Het scherm heeft een uitstekende beeldkwaliteit. Het contrast is erg goed, de helderheid is mooi gelijkmatig en hij heeft een ruime kijkhoek. Je hoeft je dus geen zorgen te maken als je met meer personen tegelijk wilt kunnen kijken.

Het geluid van deze tv is ook uitstekend. Het is goed in balans en klinkt rijk en prettig. Ook de lage tonen zijn goed. Maar als je meer een bioscoopervaring zoekt, kun je het beste voor een soundbar of een ander extern geluidssysteem kiezen.

Via het smart-tv-systeem heb je toegang tot de bekende apps, zoals bijvoorbeeld Netflix en YouTube. Maar het menu werkt niet handig. Dat is een minpuntje van deze tv.

Je kunt de tv op internet aansluiten via wifi of een vaste kabel. De tv heeft 4 HDMI-aansluitingen en 3 USB-poorten.

Beste Koop: LG 65UQ91006LA

Volledig scherm Beste Koop: LG 65UQ91006LA. © Consumentenbond

Deze tv komt ook uit 2022 en is flink goedkoper dan de Beste uit de Test. De tv heeft een lcd-led-scherm.

Deze lcd-led-tv kan wat betreft de beeldkwaliteit niet tippen aan de Beste uit de Test. Toch is de beeldkwaliteit zeker niet slecht. De tv scoort op dat gebied ruim voldoende. Het beeld oogt gebalanceerd en natuurlijk en het contrast en de helderheid zijn goed. De kijkhoek is bij deze tv wel wat minder groot.

De geluidskwaliteit is goed. Het geluid klinkt helder en rijk en heeft mooie lage tonen. Het smart-tv-systeem biedt ook bij deze tv toegang tot de bekende apps. En net als bij de Beste uit de Test werkt ook hier het menu niet handig.

Daarnaast heeft deze tv nog een paar minpuntjes. Zo kun je een koptelefoon alleen via bluetooth aansluiten. En het energieverbruik is relatief erg hoog voor deze beeldmaat.

De tv heeft 3 HDMI-aansluitingen en 2 USB-poorten. Internet kun je aansluiten via kabel of wifi.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

