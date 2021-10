Giancarlo Esposito speelt na Star Wars en Breaking Bad een gameschurk: ‘Eerlijk gezegd game ik niet’

Voor velen zal hij altijd Gustavo Fring blijven, de beleefde maar keiharde drugsbaron uit Breaking Bad. Anderen kennen hem als nietsontziende Moff Gideon uit The Mandalorian of als Vought-ceo Stan Edgar uit de anti-superhelden serie The Boys. Vanaf vandaag kan Giancarlo Esposito een nieuwe schurk op zijn imposante cv bijschrijven nu hij als dictator Anton Castillo het fictieve Caribische eiland Yara (overduidelijk geïnspireerd op Cuba) in zijn brute machtsgreep houdt in het computerspel Far Cry 6.

‘Ik ben eerlijk gezegd geen gamer’

De Far Cry-serie staat bekend om zijn vrij te verkennen exotische werelden en iconische schurken. Na deel 3, 4 en 5 van een reeks maniakale bad guys te hebben voorzien, moest Ubisoft opnieuw met een memorabele slechterik komen. En dus klopte de Franse ontwikkelaar-uitgever aan bij een van de meeste geliefde film- en tv-serieboeven van de laatste jaren.

Bekend met de games was Esposito toen nog niet: ,,Ik ben geen gamer. Daar ben ik heel eerlijk in. De naam Far Cry kende ik wel, want jongere mensen in mijn omgeving spelen die games wel. Toen ik me wat verder ben gaan verdiepen in de serie, kwam ik erachter hoe groot deze franchise eigenlijk is. En hoe mooi! Ik heb hiervoor een klein rolletje gespeeld in Payday 2 maar dat was niets vergeleken met de hoeveelheid werk die ik in Far Cry 6 te doen heb.”

‘Ik wilde me niet laten beïnvloeden door een eerdere schurk’

Acteur Michael Mando nam in 2012 de rol op zich van de iconische schurk Vaas in Far Cry 3. Dat personage bepaalde voor een deel het succes van het spel waarna Ubisoft ieder nieuw deel injecteerde met opnieuw een gestoorde schurk waartegen de speler het op moet nemen.

Mando speelt ook de rol van Nacho Varga in Better Call Saul , een spin-off van Breaking Bad, en is in die hoedanigheid dus collega van Esposito. Heeft hij hem nog gebeld voor tips? Esposito: ,,Nee, dat heb ik niet. Had ik dat wel gedaan dan had ik misschien mijn idee van dictator Anton Castillo krampachtig aangepast om Vaas te evenaren. Ik weet dat de schurken een grote rol spelen in de Far Cry-games maar ik heb me daar bewust ver van gehouden. Ik wilde me er niet door laten beïnvloeden.’

Personage was al bedacht

In hoeverre heeft Esposito zich zijn rol als Anton Castillo eigen gemaakt, en wat zijn volgens hem de drijfveren van deze brute dictator? ,,Ubisoft had natuurlijk op voorhand een idee waarom Castillo is wie hij is en doet wat hij doet. Zijn biografie is volledig uitgeschreven en zo ook alle dialogen die bij het personage horen. Gelukkig was er ruimte voor discussie rond, en vrijheden in de interpretatie van mijn personage. Ik heb het personage vervolgens zo goed mogelijk tot leven trachten te wekken.”



,,Castillo is een trotse man die oprecht denkt dat hij het beste voorheeft met Yara en zijn inwoners. Hij wil het eiland in ere herstellen en zijn jonge zoon klaarstomen als nieuwe heerser in de nabije toekomst. Daarbij laat hij zich door niets of niemand in de weg staan.”

Sympathie voor de schurk

In Breaking Bad was Gus Fring een zeer intelligente schurk die - als het moest - er niet voor schuwde zelf zijn handen vies te maken. Toch kreeg je als kijker gaandeweg ook sympathie voor hem omdat hoofdrolspeler Walter White (gespeeld door Bryan Cranston) wellicht net zo slecht, zo niet slechter werd gedurende de serie.

Gebeurt dat ook in Far Cry 6? Esposito: ,,Er zijn zeker momenten in het spel waarin je meer leert over de persoon achter de dictator. Een eendimensionale schurk is hij zeker niet. Castillo doet onvergefelijke dingen en hij slaat iedere opstand bloederig neer, maar zijn oorspronkelijke intenties voor Yara waren niet eens zo slecht. Hij is echter doorgeslagen in zijn obsessie met de opvoeding van - en de troonopvolging voor zijn zoon.”

‘Motion capture is alsof je op toneel staat’

Acteren voor een film of televisieserie, of een rol spelen in een game zijn twee totaal verschillende dingen ,,Het was vooral heel erg leuk en heel erg wennen”, lacht Esposito. ,,Je hebt geen set en de omgeving en voorwerpen worden later door computers ingekleurd en ontworpen. De techniek om mijn persoon digitaal tot leven te wekken is echter fenomenaal. De eerste keer dat ik mezelf terugzag als 3D-personage was waanzinnig.”

,,Acteren in een game, deed me veel denken aan acteren op toneel, in een theater”, vervolgt Esposito. ,,Ook hier was er sprake van een assistent die voortdurend aanwijzingen gaf en me voorbereidde op de scenes die kwamen en de plekken waar ik moest gaan staan. Bij het oefenen voor een toneelstuk gaat het bijna net zo. Het strakke motion capture-pak(een techniek gebruikt om bewegingen van mensen te kopiëren naar realistische animaties) was wel behoorlijk anders uiteraard, maar eventuele overtollige pondjes die in zo’n pak extra opvallen, tekenen ze in de computer meteen weer weg. Ideaal!”