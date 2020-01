Google Assistent kan nu ook berichten verzenden: zo doe je het

Berichten laten verzenden door de spraakassistent van Google kan in verschillende situaties handig zijn. Stel dat je druk aan het koken bent, of snel wil laten weten dat je in de file staat, dan hoef je enkel maar de Google Assistent aan te spreken. Dat kan via je Android-smartphone of een slimme luidspreker, zoals de Google Nest Mini. Als je met je smartphone werkt, kan het dat je eerst op de startknop moet tikken of de knop lang ingedrukt moet houden. Via een slimme luidspreker kan je je conversatie beginnen met “Hey Google”.