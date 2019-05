Google beperkt toegang Huawei tot Android, chipmakers stoppen mogelijk leveringen

Alle zaken die Google met Huawei deed zijn opgeschort, behalve als ze via het open net gaan. Alle overdrachten van hardware en software zijn stopgezet. ,,Google houdt zich hiermee aan de oproep van de Amerikaanse overheid”, zegt een woordvoerder van het technologiebedrijf tegen Reuters. Google heeft ook laten weten dat er niets verandert voor Huawei-telefoons die al in gebruik zijn.



Huawei kan nu alleen nog gebruikmaken van de meest eenvoudige versie van Android, het Android Open Source Project (AOSP). Belangrijke Google-apps en updates kunnen daardoor niet meer worden gebruikt door Huawei. Wat de impact hiervan precies is voor mensen met een Huawei-telefoon, moet nog blijken.

Grote gevolgen

Amerikaanse chipfabrikanten als Intel, Qualcomm, Broadcom en Xilinx hebben naar verluidt aan hun personeel gemeld dat ze zich houden aan het opgelegde handelsverbod van de Amerikaanse overheid en de leveringen aan Huawei staken, zo meldt Bloomberg.

De ban heeft grote gevolgen voor Huawei. Intel levert onder andere processors voor servers in Huawei-datacenters, terwijl Qualcomm modems levert voor netwerkapparatuur en smartphones. Huawei maakt wel zelf zijn eigen processors voor zijn smartphones.



Onduidelijk is wat de stop op de leveringen betekent voor Huawei’s plannen om wereldwijd 5g-netwerken aan te leggen. In de afgelopen maanden zou Huawei wel op grote schaal chipvoorraden hebben opgebouwd, waarschijnlijk in aanloop naar een verwacht handelsverbod, meldt Bloomberg. Het Chinese techbedrijf zou al sinds in ieder geval halverwege 2018 voorraden van componenten aan het aanleggen zijn.