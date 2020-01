Google-ceo wil dat overheden kunstmatige intelligentie reguleren

Pichai schrijft in een ingezonden brief in de Financial Times over goede dingen die het bedrijf met kunstmatige intelligentie heeft gedaan. Zo vertelt hij over een techniek die doktoren helpt met het opsporen van borstkanker en een model waarmee vliegmaatschappij Lufthansa vertragingen kan verminderen.

,,Tegelijkertijd is de geschiedenis vol voorbeelden van hoe de voordelen van technologie niet gegarandeerd zijn”, schrijft Pichai. Hij noemt daarbij de ontwikkeling van het internet, die naast het verbinden van mensen ook zorgde voor het verspreiden van misinformatie. De topman zegt dat overheidsregulering een belangrijke rol moet en zal spelen in het ethisch inzetten van kunstmatige intelligentie, maar ook gezichtsherkenning. Hij verwijst daarbij naar de AVG, de Europese privacywet. ,,Bestaande regels kunnen als een goede basis dienen”, schrijft Pichai. Ondertussen is wel internationale samenwerking nodig. ,,Om daar te komen hebben we overeenstemming nodig over kernwaarden. Bedrijven zoals de onze kunnen geen veelbelovende technologie bouwen en de markt laten bepalen hoe het gebruikt gaat worden.”

Pichai roept overheden op om met wetgeving te komen, maar kijkt ook naar de rol van techbedrijven zelf. Hij wijst daarbij op Googles eigen regels voor kunstmatige intelligentie. Het bedrijf stelde in 2018 richtlijnen op om technologie ethisch te ontwikkelen en te gebruiken. De directeur noemt daarbij specifiek het feit dat Google niets ontwikkelt voor gebieden waar massasurveillance of mensenrechtenschendingen voorkomen.

Google is niet het eerste bedrijf dat zelf met ai bezig is en tegelijkertijd vraagt om regulering. Ook Microsoft deed die oproep jaren geleden al. Ondertussen zijn nationale en internationale overheden al bezig met het opstellen van regels. Zo wil de Europese Commissie een verbod op gezichtsherkenning in de openbare ruimte instellen.