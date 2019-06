Google Maps gaat drukte in bussen voorspellen

De functie gaat vanaf donderdag live in 200 steden wereldwijd, meldt Google. In Nederland gaat het om Amsterdam, Utrecht en Eindhoven, zegt Google-woordvoerder Rachid Finge. Hij laat in een privébericht aan Tweakers weten dat het in België gaat om Antwerpen, Brussel en Gent.

Met behulp van artificiële intelligentie zou Google kunnen voorspellen hoeveel vertraging je bus of trein oploopt, gebaseerd op files, tijdstip, locatie en de reisroute. Concreet zal je zien of je bus te laat zal zijn en hoeveel vertraging er werd opgelopen.

De voorspelling van drukte in de bus werkt op basis van data uit het verleden van die buslijn. Passagiers werden via hun smartphone na hun rit gevraagd hoe druk het op hun trein, tram of bus was. Op basis van hun antwoorden kan Google nu ook voorspellen hoe druk het in de toekomst zal zijn.

,,Nu kan je een geïnformeerde beslissing maken over of je er al dan niet wilt bijproppen of nog een paar minuten wilt wachten op een voertuig waar je meer kans maakt om een zitje te bemachtigen”, aldus Google. Overigens is de Urquiza-trein in Buenos Aires volgens de beoordelingen de drukste der trein-, tram- of buslijnen ter wereld.