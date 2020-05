Google: tientallen miljoenen coronareclames verwijderd

Ubisoft kondigt Assassin's Creed Valhalla aan; verschijnt eind 2020

30 april Ubisoft heeft donderdag een eerste trailer uitgebracht van zijn nieuwe game in de Assassin’s Creed-serie. Daarbij maakte het bedrijf bekend dat het spel eind dit jaar verschijnt voor Xbox One Series X, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, pc en Google Stadia.