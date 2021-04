Grap met mondkapje valt totaal verkeerd, Indonesië dreigt youtubers land uit te zetten

Een invloedrijke youtuber en een vriendin van hem liggen in Indonesië onder vuur, omdat ze in een plaatselijke supermarkt op Bali bewust de coronaregels hebben overtreden, toen ze een grappig bedoelde video maakten. De autoriteiten overwegen de in de VS woonachtige Josh Paler Lin ( 3,4 miljoen abonnees op YouTube ) en de Russische Leia Se het land uit te zetten. Hun paspoorten zijn in beslag genomen.

In de video, die wereldwijd miljoenen keren is bekeken, is te zien dat de twee influencers een plaatselijke supermarkt op Bali proberen binnen te komen. Een beveiliger stuurt hen weg omdat Se (25.000 volgers op Instagram) geen mondmasker bij zich heeft. Het dragen van mondkapjes is in Indonesië verplicht en er wordt in het land streng op gehandhaafd.

Lachen

Paler Lin, oorspronkelijk uit Taiwan, bedenkt een list om alsnog binnen te komen. Hij brengt zijn vriendin terug naar hun auto, waar hij een blauw mondkapje op haar gezicht schildert, inclusief witte lijnen. De twee keren even later terug bij dezelfde beveiliger, die niets in de gaten lijkt te hebben.

Eenmaal binnen kunnen ze hun lach moeilijk onderdrukken. ,,Is het je opgevallen dat niemand naar je kijkt?” vraagt Paler Lin giechelend aan zijn vriendin. ,,Precies, want het ziet er echt uit,’ antwoordt ze. ,,Niemand heeft het gemerkt! Zelfs de beveiliging niet. Ik kan niet geloven dat dit werkt.” Bij de kassa dreigen de influencers door de caissière ontmaskerd te worden, maar het lukt hen om op tijd weg te komen, zonder bekeurd te worden.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kritiek

Na publicatie van de video barstte er in Indonesië een storm aan kritiek los. Critici en overheidsfunctionarissen vinden het verwerpelijk dat twee influencers met zo’n grote achterban een video uitbrengen waarin de coronaregels voor een geintje overtreden worden. In afwachting van verder onderzoek zijn hun paspoorten in beslag genomen, meldt CNN.

Mogelijk worden beide personen het land uitgezet, bevestigt een woordvoerder van het ministerie tegen de Amerikaanse zender. ,,Ze overtreden niet alleen de regels, maar provoceren opzettelijk in het openbaar. Het is gerechtvaardigd om hen zwaar te straffen. Niet alleen met een boete, maar ook met deportatie”, stelt dezelfde woordvoerder tegen een lokale krant.

De forse kritiek op het tweetal laat hen niet onbewogen. In een videoverklaring op Instagram verontschuldigen ze zich voor hun gedrag. ,,Het doel van deze video was helemaal niet om respectloos te zijn of om iedereen aan te moedigen om geen masker te dragen”, zegt Lin in het bijzijn van zijn advocaat. ,,Ik maakte deze video om mensen te vermaken, want ik ben een contentmaker en het is mijn taak om mensen te vermaken.” Later voegt hij eraan toe: ,,We beloven dat we het niet nog een keer zullen doen.”

Cijfers

Indonesië is volgens de cijfers een van de zwaarst getroffen landen in Azië. Het land telt bijna 1,7 miljoen geregistreerde coronabesmettingen. Maar doordat er weinig wordt getest, is de verwachting dat het daadwerkelijke aantal besmettingen veel hoger ligt. Verder zijn er officieel meer dan 45.000 mensen overleden aan Covid-19.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Josh Paler Lin (@joshpalerlin) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.