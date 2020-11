Grootste persbureau van Denemarken aangevallen door hackers

Spelcompu­ter? Niet nodig! Videogames speel je goedkoper via een internet­stream

15 november De nieuwste generatie spelcomputers (Xbox en PlayStation 5) arriveert deze maand, maar is misschien ook wel de laatste. Want waarom zou je een paar honderd euro neertellen voor nog een apparaat in je kamer als je ook ‘gewoon’ games kunt streamen? Wat heb je daarvoor nodig?