Grootste wereldwijde netwerk van gekaapte computersystemen onschadelijk gemaakt

Botnets zijn apparaten die door cybercriminelen zijn samengevoegd tot een soort ‘zombie-leger’, dat weer gebruikt kan worden in cyberaanvallen. Computersystemen werden in dit geval aangevallen met spam. In e-mails bevonden zich geïnfecteerde bijlagen of links. Als iets werd gedownload of ergens op werd geklikt, dan werd het betreffende computersysteem besmet met bijvoorbeeld een virus of ransomware. Ook werd het computersysteem daarmee onderdeel van het netwerk van gekaapte computersystemen, dat op afstand kon worden beheerd door hackers. De slachtoffers hadden al die tijd niks in de gaten.