Grote woede over nieuwe Instagram-update: ‘Ik zie amper nog foto’s van vrienden’

Met de update legt Instagram voortaan meer aandacht op grote, schermvullende foto’s en video’s. Daarmee is een einde gekomen aan de vierkante fotootjes waarmee de app ooit groot is geworden. Er staat één beeld tegelijkertijd schermvullend op je telefoon, waarna je met een veeg naar de volgende foto of video gaat. Het geluid staat nu ook automatisch op maximaal volume.

Die nieuwe interface lijkt erg op die van concurrent TikTok, die in korte tijd gigantisch groot is geworden. Instagram kopieert vaker op die manier functies, zoals ook bij de Stories die ooit van Snapchat zijn overgenomen. Daar hadden ze toen groot succes mee: Instagram wordt sinds de toevoeging van Stories veel vaker gebruikt.

Het nieuwe ontwerp wordt echter kritisch ontvangen. In de App Store van Apple zijn inmiddels honderden recensies met de laagst mogelijke score geplaatst door ontevreden Instagrammers. ‘Het automatisch afspelen van geluid is erg irritant’, schrijft één van de recensieschrijvers. ‘En ik mis de oude manier van scrollen. De oude versie van de app was veel beter en soepeler.’

Een andere gebruiker: ‘Ik wou dat er een manier was om de oude app weer te gebruiken, want dit werkt echt niet goed. En waarom wordt het geluid steeds hardop afgespeeld?’ En: ‘Dit is TikTok niet, dus probeer het niet te zijn’

Op zoek naar een nieuwe smartphone? De redactie van BestGetest heeft de beste goedkope telefoons op een rij gezet.

De klachten over Instagram gaan ook viraal op andere sociale media. Een tweet van journalist Meg Watson over de update ging in korte tijd viraal, met meer dan 10.000 retweets en bijna 120.000 vind-ik-leuks. ‘Instagram snapt helemaal wat ik graag wil: geen enkele foto van mijn vrienden, TikToks van meme-accounts die ik niet volg, honderdmaal meer reclame en alles op maximaal volume zonder mijn toestemming’, schrijft ze verbitterd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de appwinkel van Google regent het ook klachten, maar van een iets andere aard: gebruikers melden daar massaal dat de app sinds de laatste update blijft crashen en onbruikbaar is geworden.

Het is nog de vraag of Instagram iets met de feedback gaat doen. Toen zusterbedrijf Facebook zijn ontwerp jaren geleden veranderde leidde dat ook tot verontwaardiging en woede, maar in grote lijnen is de site sindsdien hetzelfde gebleven.

Klaar met Instagram? Zo exporteer je al je foto’s

Voor wie na de update weg wil van Instagram, kan met een paar simpele handelingen alle foto’s van het sociale netwerk downloaden. Dat gaat als volgt:

1. Ga naar Instagram.com in je webbrowser en log in.

2. Klik rechtsboven op je profielfoto en kies ‘Instellingen’.

3. Ga naar ‘Privacy en beveiliging’

4. Klik bij ‘Gegevens downloaden’ op ‘Download aanvragen’.

Je krijgt dan een download met alle gegevens die Instagram van je heeft. Dat zijn je foto’s, maar ook bestanden met je activiteit op het platform.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied: