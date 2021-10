Guardians of the Galaxy is een heerlijk humoristisch avontuur

ReviewGuardians of the Galaxy is één grote verrassing, en misschien wel de grappigste game van het jaar.

Lees de volledige versie van de review op Tweakers.

De aanloop was verre van ideaal: de game volgt een jaar na het tegenvallende The Avengers van Marvel en wist tijdens een speelsessie eerder deze herfst weinig indruk te maken. De game voelde log en traag. Er waren best wat leuke dingen, maar om nou te zeggen dat we er vertrouwen in hadden: nee. Deels oneerlijk, want Avengers werd binnen dezelfde uitgever door een andere studio ontwikkeld.

Guardians of the Galaxy is een actiespel waarin je speelt als Peter Quill, beter bekend als ‘Star-Lord’, de onvolprezen leider van de Guardians of the Galaxy. Die groep bestaat verder uit de beresterke en gortdroge Drax the Destroyer, de bijzonder vaardige moordenares, de genetisch gemanipuleerde wasbeer Rocket en zijn beste vriend, de levende boom Groot.

Gebaseerd op de stripboeken

De stripboeken waarop de game is gebaseerd bestaan al sinds 1969. In 2008 werd de reeks door Marvel nieuw leven ingeblazen, gevolgd door een film in 2014. Deze game gaat uit van de in 2008 begonnen comicserie, waardoor de personages niet helemaal lijken op die uit de films.

Het verhaal is een van de belangrijkste aspecten van dit spel. Het avontuur begint wanneer de Guardians op het punt staan een verboden quarantainezone te betreden, op jacht naar een monster dat een hoop geld op kan brengen. Het gaat echter helemaal mis. Niet alleen komen de Guardians een vreemd, onheilspellend wezen tegen, ze weten ook maar ternauwernood te ontsnappen uit de zone én worden, zodra ze buiten zijn, opgewacht door de ruimtepolitie.

De Guardians krijgen een torenhoge boete opgelegd. De eerstvolgende missie is dan ook: iets verzinnen waarmee een wagonlading geld verdiend kan worden. Dat leidt de Guardians naar Lady Hellbender, die ze met een list wat centen afhandig willen maken. Behalve dat zo’n actie zelden zonder gevolgen blijft, blijkt al snel dat er grotere problemen zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uitmuntende personages

De drijvende kracht achter het verhaal is de uitmuntende manier waarop de personages zijn uitgewerkt. Ja, het is in het begin vreemd dat Star-Lord niet lijkt op Chris Pratt, maar daar ben je snel aan gewend. Het zorgt ervoor dat de band tussen speler en personages pijlsnel sterker wordt.

Ook op het gebied van sfeer kunnen we de studio een ongelooflijk groot compliment geven. De franchise staat bekend om zijn jaren 80-sfeer met bijbehorende muziek en nooit eerder, ook niet in de films, kwam dat beter tot uiting dan in deze game. Dat begint al met een lekkere soundtrack bestaande uit allerlei bekende nummers die je meteen in de stemming brengen.

Samenwerken

Als je moet vechten is de basis simpel: jij bent Star-Lord en kunt met je pistolen, vuisten en voeten vijanden aanvallen. Maar belangrijker zijn de speciale aanvallen die je kunt doen. Elke Guardian heeft vier opties, waarvan er drie vrijgespeeld kunnen worden. Alle Guardians vechten op eigen houtje en doen dat prima, maar je succes valt of staat met het toepassen van de speciale aanvallen.

Zo leer je al snel dat Groot een klein groepje vijanden tijdelijk kan vasthouden met zijn takken en dat Drax vijanden makkelijk kan neerslaan, waarna je kort extra veel schade toebrengt. Gamora heeft een vernietigende aanval in huis en Rocket laat een bom afgaan die meerdere vijanden tegelijk kan beschadigen.

Vroeg in de game leert Peter hoe zijn wapens ijsstralen kunnen afschieten en later komen daar andere elementen bij. Met die functies los je puzzeltjes op. Zo kun je met je ijsstralen iets bevriezen om platformen te creëren, of je kunt er gaslekken mee dichten. De overige functies hebben soortgelijke toepassingen, maar je kunt deze manier van schieten ook in gevechten gebruiken.

Herhaling

Wel valt de game graag in herhaling. Het vechten is op zichzelf leuk om te doen en voelt goed, maar wanneer er een beest dat je al enkele keren eerder hebt gezien weer in een net ander jasje tevoorschijn komt, begint de repetitiefactor op te vallen.

Dat komt in de stukken die je tussen de gevechten door aflegt ook wel naar voren. De ontwikkelaar is erg fan van het ‘een stukje naar beneden glijden en obstakels ontwijken’ om binnen een spelwereld naar een heel andere plek te komen. Dat soort functies worden ook net iets te vaak hergebruikt.

Daar staat tegenover dat de game af en toe met een leuke verrassing komt, zoals de verschijning van een bepaald personage of een heel mooi baasgevecht. De laatste scènes zijn wat dat betreft de kers op de taart: dan gaat de actie zo over de top dat het deels nergens meer op slaat en deels ongelooflijk goed is: precies de sweetspot die zo goed bij Guardians of the Galaxy past.

Conclusie

Marvels Guardians of the Galaxy is een van de verrassendste en grappigste games die we dit jaar hebben gespeeld. De Guardians nemen je mee op een heerlijk avontuur vol leuke wendingen, gevechten op bizarre planeten en heerlijke eighties-rock en space-metal. Door de uitstekende uitwerking van de personages en het puike acteerwerk dat daar aan ten grondslag ligt, weet de game van begin tot eind te boeien.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.