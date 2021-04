Handelsplatform Coinbase naar de beurs: ‘Loopt dit goed af, dan is dat voor de hele cryptomarkt positief’

De hoge waardering van het bedrijf komt niet helemaal uit de lucht vallen. In het eerste kwartaal van 2021 behaalde het bedrijf een recordomzet van 1,8 miljard, afkomstig van 56 miljoen geverifieerde gebruikers. Het handelsplatform profiteerde duidelijk van de prijsstijging die digitale munten doormaakten. Mede een gevolg van steeds meer professionele interesse in bitcoin.

Traditionele belegger

De beursgang van Coinbase is een belangrijke ontwikkeling in diezelfde trend, zien Bert en Peter Slagter van kennisplatform LekkerCryptisch en de podcast Satoshi Radio, die zij samen met host Bart Mol maken. Bert: ,,Een succesvolle beursgang is een belangrijk signaal dat er bredere interesse is in bitcoin. Als het aandeel straks hard stijgt, geeft dat aan dat beleggers ook brood zien in bitcoin, maar dat nog niet hebben kunnen, durven of mogen kopen.” Dat onderschrijft ook Corné van Zeijl, analist bij ACTIAM. ,,Traditionele beleggers kunnen nu inderdaad blootgesteld worden aan crypto’s, dat maakt Coinbase een interessant aandeel. En ze zijn ook bovenmatig winstgevend.”

Quote Coinbase is de eerste in zijn soort die naar de beurs gaat, dat is hoe dan ook een ijkpunt Peter Slagter , kennisplatform LekkerCryptisch

Dat komt mede door de hoge marges die het bedrijf ontvangt op handel van digitale munten. ,,Andere beurzen kijken met jaloerse ogen naar Coinbase, zij maken veel minder winst. Het bedrijf had vooraf een geprojecteerde waarde van 100 miljard dollar. Dat is iets minder dan de grote zakenbank Goldman Sachs. Dat maakt deze beursgang belangrijk. Het feit dat ze in crypto’s handelen niet zo zeer.”

Peter Slagter ziet dat anders. Het bedrijf is volgens hem meer dan alleen een handelsplatform. ,,Coinbase is belangrijk in veel uithoeken van de cryptowereld: ze zijn een belangrijke vertegenwoordiger tegenover de regelgever en leveren ook nog diensten zoals hulp met aankoop en bewaren van grote hoeveelheden bitcoin voor professionele beleggers. Bovendien is Coinbase de eerste in zijn soort die naar de beurs gaat, dat is hoe dan ook een ijkpunt.”

Validatie voor crypto

De beursgang van Coinbase is dus ook een belangrijk moment voor bitcoin. De prijs steeg de afgelopen dagen al flink, naar een nieuw record van bijna 65.000 dollar. Velen koppelen de koersstijging aan de beursgang van Coinbase. Bert Slagter ziet het niet zozeer als beproeving van bitcoin, maar van het bestel eromheen: ,,Dit is de potentiële validatie van producten, diensten en infrastructuur rond bitcoin als beleggingsmarkt. Loopt dit goed af, dan is dat voor de hele cryptomarkt positief. Als het aandeel direct als een pudding in elkaar zakt, gaan we dat ook elders zien. Dit is een manier voor professionele beleggers om hun mening tot uiting te brengen.”

Ook Van Zeijl ziet de beursgang niet als een testcase voor bitcoin en andere cryptovaluta. ,,Iedereen wil op dit moment bitcoin hebben. Coinbase heeft de wind nu vol mee, dus ik zou niet willen zeggen dat dit een definitief oordeel is over de waarde van crypto. Ik vind het bijvoorbeeld belangrijker dat betaalbedrijven de munt gaan accepteren.”

Het belang en het succes van de beursgang van Coinbase zal in de komende tijd moeten blijken. Hoe dan ook: bitcoin en de traditionele financiële markt zijn met de beursgang van Coinbase opnieuw een stukje dichter bij elkaar gekomen.

