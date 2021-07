Heksenjacht op GGD-medewerkers via Telegram, directie doet aangifte: 'Wij nemen dit zeer hoog op’

De veiligheid van de GGD-medewerkers hoort ‘op geen enkele manier in het geding te zijn‘, zegt Nicolette Rigter, directeur Landelijk Corona Programma van de GGD, in een reactie tegen deze site. ,,Wij nemen dit zeer hoog op. Onze mensen zetten zich al maandenlang in om het coronavirus te bestrijden.”

GGD-medewerkers verdienen volgens Rigter ‘respect en waardering in plaats van opgejaagd en geïntimideerd te worden door complotdenkers’. Om hoeveel concrete bedreigingen het gaat, kan de directeur niet zeggen. GGD GHOR Nederland staat hierover in nauw contact met de politie.

Eén van de verspreiders op Telegram, een persoon die zich voordoet als Arnold Driemond, zou volgens zijn profiel werkzaam zijn bij een tabaksproducent. Dat bedrijf doet op Twitter afstand van die bewering. ‘Er is bij ons geen persoon bekend genaamd ‘Arnold Driemond’. Het gaat hierbij kortom niet om een werknemer van ons bedrijf, ook niet om een oud-medewerker, noch om iemand die in opdracht van ons heeft gewerkt’, valt te lezen.

Bataafse Republiek

Chatgroep De Bataafse Republiek heeft ongeveer 7000 leden. Onder de actieve leden was een vrouw die was opgepakt voor doodsbedreigingen tegen RIVM-topman Jaap van Dissel. De groep heeft Van Dissel al maanden op de korrel. Een beheerder geeft aan dat Driemond als gevolg van de commotie is verwijderd uit de groep. ,,Echt niet oké wat hij heeft gedaan. Wie zoiets doet wordt onherroepelijk verwijderd.”

De Telegram-groep is opgezet door de Red Pill Journal, het beruchte platform van complotdenkers Micha Kat, Wouter Raatgever en Joost Knevel. Zij geloven in complottheorieën over pedonetwerken. Raatgever werd vorige week veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, voor het maken van opruiende bedreigende filmpjes.

Die zijn onder meer gericht tegen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de advocaat van de gemeente en tegen RIVM-directeur Jaap van Dissel. Tijdens een ‘Red Pill Journal’ startte Raatgever op 27 mei een filmpje over Van Dissel, dat eindigde met een explosie. ,,Dat is ook wat er moet gebeuren”, zei hij. ,,Dit is wat we moeten doen.”

Raatgever werd begin juni opgepakt in Siddeburen, op de boerderij van zijn vriendin. Kat en Knevel verblijven in het buitenland en zijn niet aangehouden.

Heksenjachten op sociale media

Voor de politie is een heksenjacht van deze omvang niet nieuw. In september 2018 werden grappenmakers over het stintdrama in Oss massaal aan de schandpaal genageld. ,,Op sociale media denken mensen dat ze ‘veilig’ kunnen reageren en zomaar alles kunnen en mogen zeggen’’, reageerde een politiewoordvoerder toen. ,,De toon waarmee dit gebeurt wordt ook steeds harder. Denk alsjeblieft even na wat je doet of schrijft als reactie. Dit kan een enorme impact op slachtoffers, familie of bekenden hebben.’’

Voor mensen die meedoen aan een online heksenjacht hebben experts geen goed woord over. ,,Deze mensen stoken elkaar op en geven elkaar het gevoel dat zo’n jacht gerechtvaardigd is, dat ze hiermee het juiste doen. Maar het tegendeel is waar: hierdoor krijgen mensen nog meer een hekel aan sociale media. Er zit geen rem op deze jacht, dat is gevaarlijk’’, zei mediahoogleraar Jan van Dijk van Universiteit Twente eerder tegen deze site.

Onderzoek

De politie is op de hoogte van chatgroep De Bataafse Republiek en stelt een onderzoek in, bevestigt een woordvoerder. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

NCTV: Zorgen om aanhoudende coronaprotesten De aanhoudende coronaprotesten in Nederland hebben nog tot ‘relatief weinig extremisme geleid’, maar kunnen wel gaan leiden tot gebruik van geweld. Daarbij vormen vooral ‘onvoorspelbare gevaarlijke eenlingen’ een veiligheidsrisico. Dat stelde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in april in een analyse van de coronaprotesten in Nederland. Na een jaar van tientallen demonstraties en nog veel meer online protesten tegen de coronamaatregelen in Nederland blijft de veiligheidsdienst zich zorgen maken over de ‘radicale onderstroom’ onder de demonstranten. ,,Er is sprake van een wisselwerking tussen een activistische bovenlaag die in de openbare ruimte demonstreert en een radicale onderstroom die ageert tegen de coronamaatregelen. Hierdoor is een context ontstaan waarbinnen de drempel om tot extremistische gedragingen te komen is verlaagd”, schrijft de dienst.

