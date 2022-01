Hele straat open voor ‘stroomvretende’ buurman die bitcoins delft: ‘Snap niet dat dit kan’

Het klinkt bizar maar als het werk op vrijdag 28 januari klaar is, lopen er twee rechtstreekse stroomkabels tussen het stroomstation van netbeheerder Enexis aan het Bretagnehof en het woonhuis in dezelfde buurt. De bewoners willen niks zeggen maar werklui van Hurkmans lopen er af en aan.



,,Twee dikke knoeperts”, zo vertelt een medewerker van Hurkmans over de kabels die straks de grond ingaan. Zijn collega legt uit dat de kabels samen goed zijn voor de levering van zo'n 600 ampère stroom. Genoeg stroom voor 120 koelkasten of in dit geval dus het minen van bitcoins. ,,Want we hoorden gisteren dat de kabels daar voor nodig zijn.”