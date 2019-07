Het is Wereld Emoji Dag! Ken jij de betekenis van deze emoji's?

Dat bedrijf verzamelde alle Nederlandse tweets van 1 januari 2018 tot 31 december 2018. Gezamenlijk plaatsten we in 2018 in totaal ruim 11 miljoen emoji's in onze tijdlijnen op Twitter. Dat zijn er zo’n 895.000 per maand. In 2018 gebruikten we in zo’n 7,57 procent van alle tweets een emoji. Over het algemeen gebruiken we vaker positieve emoji's dan negatieve. Bij bedrijven is die trend ook te zien.



De populairste emoji's in Nederland? Zeker een miljoen twitteraars gebruikten in 2018 de ‘tranen van het lachen’-emoji. Op plek twee staat het blozende gezichtje, dat overigens populairder is bij vrouwen dan bij mannen. Op nummer drie staat het oude vertrouwde (rode) hartje, zo blijkt uit het onderzoek. Vrouwen plaatsten ongeveer achttien tweets met een emoji in 2018. Dat zijn er twee meer dan de heren.



Google voegde dit jaar unisex-emoji's toe aan het bestaande aanbod. Dat deed het bedrijf om bij te dragen aan een inclusieve samenleving. ,,Het geslacht van mensen gaat niet weg, er komt simpelweg een extra optie bij’’, zei de autoriteit op het gebied van emoji’s Emojipedia op zijn blog. Google vond het opvallend dat veel menselijke emoji’s, zoals de ‘facepalm’ of de zombie, geen genderneutrale optie hadden. Vandaar dat veel van deze bestaande emoji’s een derde variant zonder geslacht kregen.