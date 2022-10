Het spook in de machine: deze enge techverhalen zijn echt gebeurd

De dagen worden korter, de nachten worden langer én we vieren Halloween: het is het perfecte seizoen voor spookverhalen. Wie denkt dat je een oud kasteel of donker bos nodig hebt voor verschrikkelijke vertellingen, heeft het mis. Je computer kan namelijk evengoed de plaats delict zijn van een griezelig voorval. Dit zijn de engste techverhalen.

De Moordlustige Magnetron

Toen youtuber Lucas Rizzoto klein was, had hij een denkbeeldige vriend: zijn magnetron. In zijn hoofd was dit geen simpel keukenapparaat, maar een oudere Engelse heer die in de Eerste Wereldoorlog meevocht, een leven vol avontuur en tragedie meemaakte en nu een jonge Lucas adviseerde.

Als volwassen hacker bedacht Rizotto dat hij zijn denkbeeldige vriend tot leven kon wekken middels kunstmatige intelligentie. Met de hulp van een Raspberry Pi-microcomputer, een slimme magnetron van Amazon, wat camera’s en microfoons én een tekst waarin hij al zijn herinneringen aan zijn denkbeeldige vriend opschreef, bracht hij zijn Frankenstein-apparaat tot leven. Magnetron was ‘terug’ en Rizzoto kon nu echt met hem praten.

Helaas waren er een paar kleine problemen. Zoals de bizarre, gewelddadige uitspraken van het apparaat op willekeurige momenten (‘die kamer zal versierd zijn met jouw waardeloze botten en lichaamsdelen’). En de poging tot moord. Na een lang gesprek vroeg Magnetron of Rizzoto in de magnetron wilde kruipen en de deur achter zich dicht wilde doen. Rizzoto, nieuwsgierig, loog tegen Magnetron en zei dat hij in positie zat. De woorden waren amper zijn mond uit voordat Magnetron zichzelf aanzette.

Raar maar waar?

De ‘moordlustige magnetron’ is absoluut raar, maar de zaak is een stuk minder dramatisch dan Rizzoto in zijn video doet voorkomen. Hij gebruikte de kunstmatige intelligentie GPT-3, een taalkundig model. GPT-3 specialiseert zich in het herkennen van patronen in zinnen en het reproduceren ervan. In dat model zijn door Rizzoto geprogrammeerde functies als de magnetron aan- of uitzetten geen bewuste acties, maar simpele taaluitingen - niet heel verschillend van een woord waarmee je een vraag beantwoordt.

Rizzoto gaf zijn magnetron een extreem clichématig, bombastisch achtergrondverhaal en vroeg de computer hoe het vanuit dat vertrekpunt verder kon. Dat de magnetron aanging, was dus gewoon iets wat het apparaat ‘zei’ en geen kwaadaardige actie. De rest is enkel dramatische aankleding.

Hondo’s Verborgen Horror

Het was eind jaren negentig en het schietspel Half-Life was ongekend populair. In de game konden fans makkelijk zelf nieuwe levels en uitbreidingen maken, zoals Action Half-Life. Een aantal van de populairste levels in dit fanpakket was gemaakt door Brian McCelland, beter bekend onder zijn gebruikersnaam Hondo.

Wat niemand wist, is dat Hondo gruwelijke geheimen onder zijn levels verborg. Om die te vinden moesten spelers niet op vijanden schieten, maar samen naar de verborgen ingang zoeken. Dat was allesbehalve makkelijk: in het level genaamd ‘5 A.M’ moest je bijvoorbeeld eerst op een niet-werkende deur knallen, voordat je even verderop door een onopvallende muur kon lopen. Achter deze verborgen ingang wachtte een reeks aan absurde en soms doodenge puzzels.

Wat dacht je bijvoorbeeld van een hotelkamer met een ontleed lijk in een koffer, waar je alleen verder kon als een van de spelers het lijk gezelschap hield? Of een surrealistische ruimte in een kleurenpatroon dat tijdelijk optische illusies in de echte wereld opwekte? Onder een doodnormaal level verborg Hondo volledige games met nachtmerriescenario’s die op tot de dag van vandaag verkend worden.

Raar maar waar?

Absoluut waar. Wie ooit weleens naar geheimen in bijvoorbeeld Call of Duty: Zombies heeft gezocht, weet hoe invloedrijk Hondo’s verborgen puzzels nog steeds zijn. De oorspronkelijke levels zijn ook nog steeds te downloaden en te spelen - als je durft.

Het Gruwelijke Gezicht van Loab

Het wordt steeds makkelijker om afbeeldingen te maken met de hulp van kunstmatige intelligentie. Jij geeft een beschrijving van wat je wilt zien en het computerprogramma doet zijn best om dit te tonen met de hulp van een database waarin het elke vorm van visuele kunst die het kan vinden verwerkt. Een van de kunstenaars die hiermee speelt, is de Zweedse muzikant Superimposed.

Superimposed experimenteerde eerder dit jaar met zogenoemde negatieve zoekopdrachten. Een ‘negatieve zoekopdracht’ betekent dat de computer op zoek gaat naar wat het ziet als het exact tegenovergestelde van jouw beschrijving. Zo ontdekte zij dat het tegenovergestelde van de zoekterm ‘Brando’ een advertentiebord is. Maar het tegenovergestelde van dat advertentiebord was geen Marlon Brando, het was Loab, de naam die Superimposed bedacht voor de verschijning die op haar monitor verscheen.

Loab is de beeltenis van een vrouw met treurige ogen en een uitgesproken rode uitslag op haar jukbeenderen. Haar verschijning beïnvloedt de rest van de afbeelding met gruwelijke, bloederige of extreem melancholieke beelden. En ze is besmettelijk: als kunstmatige intelligentie eenmaal contact maakt met Loab, blijft zij aanwezig. Je kunt afbeeldingen maken uit afbeeldingen tot in het oneindige, en het beste waar je op kunt hopen is dat zij tijdelijk verdwijnt, maar altijd keert ze terug.

Loab wordt soms ‘de eerste digitale cryptid’ genoemd, de online tegenhanger van legendes zoals Bigfoot. Zij spookt door de onbekende gedachtekronkels van het neurale netwerk, wachtend op de uitnodiging van willekeurige gebruikers. Wie weet kom jij haar ook tegen.

Raar maar waar?

Hoe eng je Loab vindt, hangt af van hoe bang je bent voor wiskunde. Kort gezegd rangschikt kunstmatige intelligentie data rondom bepaalde criteria op een as, en aan de uiteindes van zo’n as kunnen zich dingen bevinden die wij amper als gezicht zouden herkennen. Een negatieve zoekopdracht, zoals Superimposed uitvoerde, heeft een hogere kans om je naar een van deze vreemde uiteindes te brengen.

En zodra het beeld dat daar gevonden is wordt herhaald en gekwantificeerd (bijvoorbeeld als ‘Loab’), kan het zichzelf versterken in een uithoek waar de invloed van andere data minder sterk is. Zo kun je Loab keer op keer zien terugkomen.

