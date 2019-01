Hey Google, verwijder je even deze 160.000 webpagina's?

Baas over je eigen data

*Locatiegegevens aan of uit? Veel apps weten waar je bent, zodat ze betere diensten kunnen leveren. Je kunt deze volgfunctie in veel gevallen uitschakelen, bijvoorbeeld via deze Google-pagina of bij Androidtoestellen via *Instellingen -> Apps (en meldingen) -> en dan Toestemmingen of Machtigingen.

Bij Apple-hardware kun je veel aanpassingen doen via het menu *Instellingen -> Privacy.

*In winkelcentra, publieke gebouwen of bedrijfslocaties zijn vaak open wifi-netwerken. Als je daarop inlogt, deel je vaak ook (locatie)informatie. Dat volgen van wifi-gebruikers mag alleen ‘bij hoge uitzondering’, stelt de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Om helemaal verlost te zijn van ‘wifi-spionage’ kun je ook de verbinding wifi-uitschakelen.



*Gebruik je Facebook? Klik hier voor een handig overzicht van de Consumentenbond om meer grip te krijgen over je persoonsgegevens op het platform.

*Als je aanwijzingen of het gevoel hebt dat je privacy wordt geschonden kun je contact opnemen met het bedrijf of de overheid in kwestie. Kom je er niet uit? Dan kan je een klacht indienen of melding maken bij toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

*bronnen: Autoriteit Persoonsgegevens, de Consumentenbond