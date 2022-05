Hier moet je op letten als je op zoek bent naar een goede smartwatch

Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat je op verbaasde en geïmponeerde blikken kon rekenen als je je boodschappen afrekende met een simpele draai van je smartwatch richting het pinapparaat. Maar inmiddels is betalen of bellen met een slim horloge de gewoonste zaak van de wereld, en er komen steeds meer smartwatches op de markt.

Sta jij op het punt een smartwatch te kopen, of wil je eens een ander type of fabrikant verkennen, dan moet je jezelf steeds de vraag stellen: waarvoor wil je een dergelijk horloge gaan gebruiken? Zie je het als verlengde van je telefoon, of wil je je gezondheid monitoren? Of wil je gewoon je sportactiviteiten in kaart te brengen? Of is het van alles een beetje?

Wij zetten de belangrijkste smartwatches van nu voor je op een rijtje.

Samsung Galaxy Watch 4/Galaxy Watch 4 Classic

Als je al beschikt over een Samsung Galaxy-smartphone is een Galaxy Watch 4, de meest recente variant van de Galaxy Watch-serie, een mooie toevoeging als allround smartwatch. Het nieuwste model komt in twee varianten: de ‘gewone’ versie (vanaf ongeveer 159 euro) en de Classic, een luxere en dus duurdere uitvoering (vanaf ongeveer 203 euro). Die laatste heeft bijvoorbeeld een draaibare bezel waarmee je door apps kunt navigeren.

Deze vierde Galaxy Watch zet hoog in op gezondheidsfuncties. Het horloge is uitgerust met een ECG-hartslagmeter, bloeddrukmeter en zuurstofsaturatiemeter. Daarnaast meet deze smartwatch je vetmassa, spiermassa en lichaamsvocht. De Galaxy Watch 4 is er in twee maten, te weten 40 en 44 millimeter, terwijl de Galaxy Watch 4 Classic in de maten 42 en 46 millimeter beschikbaar is. Net als bij de Apple Watches zou de accuduur wel flink wat langer mogen zijn.

Apple Watch Series 7/ Apple Watch SE

Heb je een iPhone en ben je daar echt verknocht aan, dan is een Apple Watch een voor de hand liggende keuze. Series 7 is de laatste versie van Apples smartwatch. Heel veel anders dan de vorige modellen is die niet: het horloge biedt weer kleine verbeteringen ten opzichte van de voorgaande modellen. Je kunt er je klok op gelijk zetten dat Apple dit najaar met een Series 8-horloge komt, maar of dat wel echt grote veranderingen met zich mee gaat brengen, valt nog te bezien.

Voorlopig is de Apple Watch 7 (vanaf ongeveer 399 euro) het beste slimme Apple-horloge op de markt. Qua functies is het geen extreem grote upgrade ten opzichte van de Apple Watch 6, maar hij heeft wel een groter scherm en is beschikbaar in de nieuwe 41 millimeter- en 45 millimeter-versies. De Apple Watch gaat nog steeds (maar) een dag mee, maar laadt wel sneller op; het duurt ongeveer een uur om hem volledig vol te hebben. Het horloge houdt desgewenst je hartslag, slaap en stress bij, de ECG-hartslagmeter maakt hartfilmpjes en dankzij de VO2-max-meting krijg je inzicht in je conditie.

Wil je graag een Apple Watch, maar hoef je niet de allerlaatste snufjes? Dan is de Apple Watch Series SE een prima en goedkoper alternatief. Hij is een tikje kleiner, je hebt iets minder scherm, en je mist een deel van alle gezondheidsopties van de Apple Watch 7. Maar hij is dan ook een stuk meer betaalbaar (rond de 269 euro).

Volledig scherm De Apple Watch Series 7 © Apple

Garmin Venu 2 / Garmin Venu 2 Plus

Echte fitness-fanatiekelingen zweren bij Garmin-smartwatches. De Garmin Venu 2 (rond de 349 euro) kreeg al lovende recensies, maar de net wat duurdere Venu 2 Plus (rond de 389 euro) heeft een betere spraakassistent en telefoonoproepen via de pols. Daar kan je dus ook mee bellen als je smartphone in de buurt is - anders dan met de ‘gewone’ Venu 2. De batterijduur is ook echt een dikke plus, deze smartwatches gaan zonder problemen negen tot tien dagen mee. Je kan tal van fitnessprogramma’s instellen en volgen. Via Health Snapshot krijg je voortdurend inzicht in hoe je gezondheid ervoor staat. Beide typen meten ook stress, hartslag en zuurstofsaturatie.

FitBit Sense / Fitbit Versa 3

Fitbit is geen onbekende naam en het bedrijf biedt veel verschillende typen smartwatches. De Fitbit Sense is het meest allround model (rond 229 euro). Dit heeft meer geavanceerde gezondheidsfuncties dan de Versa-lijn. Naast een ECG-sensor en bloedzuurstofmeting heeft de Sense ook de mogelijkheid om je huidtemperatuur en je opwindingsniveau te meten via de manier waarop je huid elektriciteit geleidt.

Het horloge werkt met zowel iOS als Android, heeft een ingebouwde GPS, een eigen app-winkel en nog veel meer. Ook niet verkeerd: de batterijduur van zes dagen. De Versa 3 (rond de 169 euro) is wat eenvoudiger, maar is nog steeds uitgerust met tal van slimme functies. Ook deze werkt goed samen met Android en iOS. De smartwatch heeft bovendien een ingebouwde GPS en stimuleert een gezonde levensstijl middels verschillende fitnessoefeningen. Met de slaapritmemeter kun je ten slotte je nachtrust bijhouden en verbeteren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.