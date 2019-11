Hoe Apple in Nederland op verkopers van nep-AirPods jaagt

Wéér een overge­waaid feestje: ‘Op een gegeven moment houdt het op met kopen’

5 november Halloween is nog maar net achter de rug of het volgende uit het buitenland overgewaaide feestje dient zich alweer aan. Singles Day op maandag 11 november. Bedacht in China en sinds een paar jaar bezig aan een opmars in Nederland. ,,Je kunt het nog lang niet vergelijken met Black Friday, dat is veel groter.’’