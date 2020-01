Hoe Brittany klokkenluider werd van Cambridge Analytica: ‘Ook ik ben misleid’

Ernstig beveili­gings­lek in Internet Explorer: Microsoft komt pas volgende maand met oplossing

18 januari Technologiereus Microsoft heeft vandaag toegegeven dat er een ernstig beveiligingslek zit in de jongste versies van de eigen browser Internet Explorer. Het bedrijf erkent dat er een softewarefoutje in het programma is geslopen dat komt bij Windows 7 en latere edities. Hoewel hackers door het lekje computergebuikers kunnen misleiden met spontaan openende websites en gevaarlijke e-maillinkjes, zegt Microsoft pas begin volgende maand met een oplossing te zullen komen.