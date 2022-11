Hoe veilig e-mail jij? Zes tips om hackers buiten de deur te houden

Wat zou er gebeuren als jouw e-mails nu ineens op straat komen te liggen? Voor veel mensen zijn de gevolgen behoorlijk, want we delen lief en leed in onze mailbox. Daarom hierbij zes tips om zo veilig mogelijk te mailen.

1. De eerste beveiligingslaag

Het begint allemaal met een goed wachtwoord. Dat moet zo willekeurig mogelijk zijn, want eenvoudig te herleiden toegangscodes zijn zo gekraakt. Gebruik dus niet je (achter)naam, geboorteplaats of naam van de hond. Kies in plaats daarvan voor een combinatie van kleine letters en hoofdletters, cijfers en speciale tekens.



Nog slimmer: gebruik een wachtwoordmanager. Deze neemt het werk uit handen en stelt veilige, moeilijk te kraken wachtwoorden voor. Bovendien is zo’n programma in staat om al jouw toegangscodes te onthouden; jij hoeft alleen het ‘moederwachtwoord’ van de kluis te weten. Goede wachtwoordbeheerders zijn Bitwarden, 1Password en Dashlane.

2. Een tweede slot op je e-mail

Inloggen met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord is niet veilig. Zet daarom tweestapsverificatie aan (ook wel 2FA genoemd). Bij tweestapsverificatie log je niet alleen in met je wachtwoord, maar heb je ook een tijdelijke toegangscode nodig die naar je telefoon wordt verzonden, meestal via een app. Hackers hebben dus niet langer genoeg aan een wachtwoord om je e-mail te kraken.



Alle grote e-maildiensten ondersteunen tweestapsverificatie. Deze optie kan in het instellingenmenu aangezet worden. Vervolgens heb je een smartphone-app nodig voor het aanmaken van de tijdelijke toegangscodes. Goede programma’s hiervoor zijn Authy, het eerder genoemde Bitwarden en Google Authenticator.

3. Weet waar je mailt

Op het vliegveld, in de trein en in de bibliotheek zijn openbare wifi-netwerken, maar hier kun je beter geen gebruik van maken. Tenminste, niet als je gaat e-mailen. Publieke wifi-netwerken zijn erg makkelijk ‘af te luisteren’, en daarom niet geschikt voor vertrouwelijke zaken.



4. Leer de trucjes van oplichters

Hoe herken je een kwalijke e-mail? Dat is nog best lastig, want cybercriminelen zijn heel innovatief en spelen in op de actualiteit.



Momenteel misbruiken ze bijvoorbeeld de energiecrisis. Mensen ontvangen e-mails met zogenaamde prijsverhogingen voor hun energiecontract. De criminelen hopen natuurlijk dat het slachtoffer de neppe rekening betaalt, of op zijn minst op het linkje in het bericht drukt.

Alhoewel de aanleiding nieuw is, is deze (phishing-)techniek zo oud als het internet zelf. Veel cybercriminaliteit gaat via e-mail en daarom is het belangrijk om niet zomaar berichten van onbekende afzenders, bijlages in berichten of vreemde links te openen. Doe je dit wel, dan loop je het risico dat er een malwarevirus wordt geïnstalleerd.

5. Gebruik de kennis van experts

Kennis is macht, ook als het om online veiligheid gaat. De online wereld zit alleen niet stil en het is soms lastig om alle nieuwe oplichtingstrucs bij te houden.



Gelukkig zijn er antivirusprogramma’s die dit voor je doen. Deze apps zijn op de hoogte van alle nieuwe zwendels en scannen binnenkomende mails op virussen. Ook houden ze bij welke afzenders een slechte reputatie hebben. Is een mailtje verdacht, dan krijg je het advies om dat niet zomaar te openen.

Vroeger waren Windows-computers een makkelijk doelwit voor hackers, maar tegenwoordig is de standaardbeveiliging behoorlijk goed. Apple-computers draaien op een gesloten besturingssysteem en zijn daardoor van nature veiliger dan de concurrentie.

Maar geen enkel systeem is compleet waterdicht. Je kunt de e-mailbeveiliging daarom aanscherpen met een antivirusprogramma. Degelijke opties zijn Bitdefender, Norton of Malwarebytes.

6. Het blijft tussen jou en de ontvanger

Wil je nog meer zekerheid? Stap dan over naar een compleet versleutelde e-maildienst, zoals ProtonMail. Deze Zwitserse aanbieder versleutelt alle berichten waardoor alleen de verzender (jij) en de ontvanger de inhoud kunnen lezen. ProtonMail ziet alleen dat er iets is verstuurd, maar niet wat.



Populairdere maildiensten, zoals Gmail en Outlook, hebben een minder sterke beveiliging. Deze aanbieders versleutelen berichten namelijk niet altijd. Hierdoor loop je het risico dat een bericht onderweg wordt onderschept door hackers.

Het grote nadeel van overstappen naar een nieuwe maildienst? Je moet een nieuw e-mailadres aanmaken. Bovendien kosten sommige aanbieders geld. ProtonMail is gratis, maar het ontgrendelen van alle functies kost geld. Hetzelfde geldt voor Tutanota, een hele veilige Duitse maildienst.

