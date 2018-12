Volgens website Eurogamer bedreigden de gamers verschillende mensen in de virtuele wereld. Daarbij werden kwetsende dingen geroepen. Op beelden die een speler maakte, is te horen dat de groep ‘alle homo's moeten elimineren’ en dat ze ‘de verspreiding van aids tegen moeten gaan’. Vervolgens moordde de groep homohaters al lachend alle spelers in de virtuele wereld uit.

Bethesda greep snel in en ontzegde de toegang tot het spel voor 72 uur, of drie dagen. Die straf werd later uitgebreid door de spelers voor altijd te verbannen. ,,Dit gedrag wordt niet getolereerd’’, aldus de ontwikkelaar. Daarnaast meldde het Amerikaanse bedrijf te onderzoeken hoe dit gedrag beter moet worden aangepakt in de toekomst. Dat doet Bethesda samen met Sony en Microsoft, de ontwikkelaars van respectievelijk de Playstation en de Xbox.

De leider van de groep zei in een reactie dat het om ‘speelse lol’ ging en dat hij homo's niet haat. ,,We waren 's avonds laat aan het spelen en het leek ons leuk om de tegenstanders uit te dagen. Ik haat echter geen homo's, het was gewoon een grapje. Je kan onze acties kwaadaardig noemen, maar ik denk dat het gaat om speelse onvolwassenheid.’’

