Huawei heeft afgelopen jaar 240 miljoen smartphones geleverd

Huawei noemt de cijfers in een eindejaarsbericht aan zijn medewerkers. Ondanks dat de Chinese fabrikant het afgelopen jaar verstrikt raakte in een politieke strijd en daardoor geen nieuwe smartphones met Google-diensten meer kan maken, waren de cijfers beter dan die van vorig jaar. De jaaromzet is zo’n 18 procent hoger dan in 2018, maar lager dan wat Huawei aanvankelijk had verwacht.