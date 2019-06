Huawei stelt lancering van eigen vouwtelefoon uit na Samsung-fiasco

Bezoekers Chinese techbeurs gaan met hamer los op kop-van-Trump

13 juni Bezoekers van een technologiebeurs in de Chinese stad Shanghai kunnen hun woede niet meer koelen op de beeltenis van Donald Trump. Een bedrijf had een kiosk geopend waar mensen een grote pop van de Amerikaanse president te lijf konden gaan met een hamer. Daarop grepen de organisatoren van het evenement in.