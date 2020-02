Influencer vervalst vakantie-kiekjes: foto's gemaakt in Ikea

Op de foto's is onder meer te zien hoe Taylor zich in een luxe hotelkamer verschanst, zogenaamd op Bali. Maar niets blijkt minder waar. Taylor toog in werkelijkheid met een bevriende fotograaf naar een Ikea-filiaal nabij haar woonplaats in Ohio. Daar poseerde ze ontspannen in verschillend ingerichte modelkamers. Ze plaatste de foto's op Instagram, vulde Bali in als locatie en schreef: ‘De koningin is gearriveerd.’



Haar fans (Taylor heeft meer dan 300.000 volgers) tuinden er met open ogen in. ‘Zij leeft echt haar beste leven’, merkte iemand op. ‘Onze Bali-prinses’, schreef een ander. De foto's kregen tienduizenden likes. Maar in een video die ze nu op haar YouTube-kanaal heeft geplaatst, onthult de vlogster dat het om gemanipuleerde beelden gaat.



,,Sommige mensen doen zich anders voor dan ze zijn en komen daar makkelijk mee weg’’, zegt ze in de video. ,,Bali leek me de ideale bestemming voor vervalste vakantiekiekjes. Mijn punt? Dat je niet alles moet geloven wat je online ziet.’’