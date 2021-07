Informatie over FIFA 22 gelekt: dit hebben we ontdekt

De Eredivisie is lang en breed afgelopen en het Nederlands Elftal is uit het EK geknikkerd. We moeten dus bij de FIFA-games zijn om aan onze voetbaltrekken te komen. Dit najaar komt het nieuwste deel uit en er zijn al veel geruchten boven komen drijven.

Het grootste nieuws voor Oranje-fans is dat er mogelijk een aantal Nederlandse spelers als Icons worden toegevoegd. Dat zijn legendarische spelers uit het verleden die je kunt gebruiken in de Ultimate Team-modus, waarin je een eigen team samenstelt door pakjes met willekeurige spelers te kopen.

Een lijst met mogelijke nieuwe Icons deed eerder de ronde, met daarop de namen van Robin van Persie, Jaap Stam en Wesley Sneijder. Zij staan naast legendes uit het buitenland, zoals Iker Casillas en Gabriel Batistuta. Al deze spelers werden onlangs toegevoegd aan een mobiele FIFA-game die alleen in Aziatische landen verkrijgbaar is.

Spelmechanieken in FIFA 22

Vorige week stond korte tijd een besloten bèta online, een versie die aan een beperkt aantal mensen wordt opengesteld om het spel te testen. Daar is veel informatie uit gelekt, al moet je altijd onthouden dat dit niet de uiteindelijke versie van het spel is en er nog dingen kunnen veranderen.

Zo werd er gesproken over nieuwe spelmechanieken in FIFA 22. Het zou makkelijker moeten worden om naar de juiste speler te wisselen als je niet aan de bal bent. Dat meldt FIFA-insider @KingLangpard op Twitter. Daarnaast zou het moeilijker worden om druk te zetten met een tweede verdediger. In eerdere edities was het een goede tactiek om zelf de looplijnen te verdedigen en een knop in te houden om een computergestuurde verdediger op de bal af te laten rennen. Dat kan volgens de geruchten straks nog maar een paar seconden.

Statistieken

Er is goed nieuws voor liefhebbers van statistieken. FIFA 22 voegt waarschijnlijk twee langverwachte graadmeters toe aan de game. De eerste is een heatmap, waarop je kunt zien waar je spelers veel hebben rondgelopen op het veld.

De andere is ‘expected goals’, oftewel verwachte doelpunten. Deze functie kent een bepaalde kans toe aan jouw schoten en telt die bij elkaar op. Een schot van lange afstand heeft een kleine kans om erin te gaan, terwijl een penalty juist een grote kans is. Aan het eind van de wedstrijd kun je dus zien of je ‘verdiend’ hebt gewonnen van je tegenstander. Al blijft de bal altijd rond.

FIFA 22 op Xbox Series X en PlayStation 5

Dit jaar is waarschijnlijk de eerste keer dat de nieuwe game direct op de nieuwste generatie consoles verschijnt, de Xbox Series X en de PlayStation 5. Vorig jaar werd daar later pas een update voor uitgegeven.

Naast mooiere graphics en een scherpere resolutie, kan deze next-gen versie volgens de geruchten 120 frames per seconde tonen, wat ervoor zorgt dat de actie zeer vloeiend op je beeldscherm wordt getoverd. Je moet dan wel een scherm hebben met een ververssnelheid van 120 Hz, en dat heeft lang niet iedereen.

Kleine feitjes

Dan zijn er nog een hoop kleine geruchten, zoals nieuwe trainingspakken voor de spelers. Voor de wedstrijd zouden ze straks de trainingspakken van hun club of land aanhebben.

Ook zou er voor het eerst een vrouwelijke commentator aan de game worden toegevoegd. Ex-voetballer en analist Alex Scott is mogelijk een van de stemmen die de actie van commentaar voorziet. Tenminste, als je niet naar de Nederlandse versie luistert.

Op één klein vlak is FIFA 22 minder compleet dan zijn voorganger. De officiële naam en het logo van Atalanta zullen ontbreken. De Italiaanse club heeft namelijk een exclusieve deal gesloten met concurrent PES 2022 van Konami. Eerder gebeurde dat ook al onder andere met Juventus, die in FIFA Piemonte Calcio wordt genoemd.

Verschijnt wellicht in september of oktober

De belangrijkste vraag is natuurlijk: wanneer komt de game uit? Daar is helaas nog niks over bekend. Voorgaande edities kwamen altijd rond eind september of begin oktober uit, dus de kans is groot dat het dit jaar weer zo is.

De Amerikaanse uitgever Electronic Arts zendt op 22 juli de stream EA Play Live uit, met meer informatie over al hun aankomende titels. Waarschijnlijk wordt FIFA 22 dan volledig onthuld en weten we ook wanneer de game in de winkels verschijnt.

