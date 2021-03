Instagram doet hit-app Clubhouse na: wat zijn de verschillen?

Clubhouse is een grote hit: de app moet het makkelijk maken audiogesprekken met mensen van over de hele wereld te voeren. Dat begon eerst klein, maar de populariteit van de applicatie nam explosief toe toen beroemdheden als Elon Musk en Oprah accounts openden en met duizenden mensen tegelijk gingen chatten.

Het duurde niet lang voor Clubhouse in het vizier van Facebook kwam te liggen. De techreus houdt nieuwe, trendy apps vaak nauw in de gaten te houden om de best werkende functies ervan te kopiëren. Binnen enkele weken had topman Mark Zuckerberg een Clubhouse-account. Kort daarna introduceerde zijn Instagram de Live Rooms-functie, die direct met Clubhouse moet concurreren.

Live Rooms en Clubhouse laten je allebei met andere mensen praten terwijl een groot publiek mag meeluisteren. Helemaal identiek zijn de twee echter niet: voor zowel streamers als luisteraars zijn er een paar verschillen.

Luisteren of kijken

Het grootste verschil tussen de twee is de focus op audio of video. Clubhouse houdt zich puur bij audio. Een opvallende keuze in een tijd waarin apps zich over het algemeen steeds meer op beeld zijn gaan richten en we massaal gewend zijn geraakt aan videobellen.

Clubhouse kan daardoor op de achtergrond van de smartphone afgespeeld worden, zonder dat de app open hoeft te staan. Zo voelt het alsof er live naar een radiostation of podcast wordt geluisterd.

Instagram moet het vooral hebben van beeld, dus Live Rooms draait volledig om video. Live Rooms is een uitbreiding van de standaard streamingfuncties van de app. Het was al mogelijk om met twee personen tegelijk te streamen. Nu kunnen streamers drie gasten uitnodigen om een gesprek te voeren. Het scherm wordt dan opgedeeld in vier vakjes waar de losse gesprekspartners in te zien zijn.

Clubhouse laat je meepraten

Ook voor het publiek is er een groot verschil tussen de twee platforms. In Clubhouse kunnen luisteraars op elk moment hun virtuele hand omhoog steken door een knop in te drukken. De streamers kunnen er vervolgens voor kiezen om deze mensen uit te nodigen in het gesprek. Deze interactiviteit maakt de afstand tussen spreker en luisteraar een stuk kleiner.

Met Live Rooms houdt het na drie gasten op. Het publiek kan vervolgens alleen meekijken en via een chat meepraten. Ook kunnen kijkers via Live Rooms geld geven aan de streamers, onder andere voor inzamelingsacties. Instagram zegt aan meer interactieve functies te werken, maar vooralsnog voelt Live Rooms een stuk eenzijdiger dan Clubhouse.

Instagram is voor iedereen

Lang niet iedereen kan op dit moment Clubhouse gebruiken. De app is alleen op uitnodiging toegankelijk: iedere nieuwe Clubhouser krijgt twee uitnodigingen om onder vrienden te verdelen, dus het is niet heel lastig om binnen te komen, maar het is wel een drempel. Bovendien is er nog geen Android-app van Clubhouse, waardoor het alleen op een iPhone of iPad werkt. Instagram kan op zijn beurt door iedereen worden geïnstalleerd en staat in appwinkels van alle grote telefoonmerken.

Daarnaast kun je op Clubhouse alleen een evenement meemaken door zelf live aanwezig te zijn. Gesprekken worden niet opgenomen, waardoor ze ook niet teruggeluisterd kunnen worden. Bij Instagram kunnen de streams wel worden bewaard, zodat iedereen ze terug kan kijken.

Virtuele kroeg

Nu we minder makkelijk in de kroeg of het café gesprekken kunnen voeren, zijn apps als Clubhouse en Live Rooms van Instagram de moderne vervanger. Voor mensen die al veel Instagram-volgers hebben, is dat de meest logische plek om te streamen.

Toch is Clubhouse, ondanks het exclusieve karakter, door de focus op audio een stuk laagdrempeliger. Je hoeft niet na te denken over een video-opstelling en kunt tijdens een gesprek tegelijk iets anders doen. Daarnaast zijn Clubhouse-gesprekken een stuk interactiever, wat het nu de hipste plek maakt om te zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.