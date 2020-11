iPhone 12 Mini en Pro Max: de grootste en kleinste iPhone getest

reviewDe iPhone 12 Mini en iPhone 12 Pro Max maken Apples smartphone-line-up voor 2020 compleet. Recent bespraken we al de iPhone 12 en 12 Pro , die de fabrikant uit Cupertino als eerste uitbracht. Dat waren prima smartphones met een fraai nieuw design, maar de 12 Mini en 12 Pro Max zijn eigenlijk wel de interessantste opties van het viertal. We mochten ze als eerste in Nederland uitproberen.

Om met de iPhone 12 Mini te beginnen: fans van kleine smartphones moesten de afgelopen jaren met lede ogen aanzien hoe het gemiddelde toestel steeds weer groter, dikker en zwaarder werd. Zelfs Apple, dat traditioneel vrij compacte smartphones produceert, had geen écht klein model meer in het assortiment.

In 2020 komt daar met de iPhone 12 Mini verandering in. Goed, hij is iets groter dan de originele SE uit 2016, de kleinste iPhone die op dit moment nog wordt ondersteund. Maar afgezet tegen het huidige aanbod in de smartphonemarkt heeft de iPhone 12 Mini unieke afmetingen. Met een startprijs van 809 euro is de iPhone 12 Mini bovendien het goedkoopste model binnen de iPhone 12-serie.

Topmodel iPhone 12 Pro Max is juist het grootste toestel dat Apple ooit heeft gepresenteerd, met een oledscherm dat een diagonaal van 6,7 inch heeft. Het design oogt gelijk aan dat van de iPhone 12 Pro die we eerder bespraken, maar als je goed kijkt is het camera-eiland aan de achterkant een stuk groter.

Volledig scherm iPhone 12 Mini en Pro Max © Tweakers

De 12 Pro Max heeft als enige in de serie een nieuwe, grotere sensor voor de primaire camera en een telecamera met meer vergroting. Hoewel de prijs ten opzichte van vorig jaar niet is gestegen, blijft de 1259 euro die je minimaal voor Apples topmodel moet neerleggen natuurlijk veel geld. Voor wie zijn de uitersten in de nieuwe line-up interessant?

De iPhone 12 Mini en iPhone 12 Pro Max zijn als uitersten in Apple’s line-up voor 2020 de interessantste toestellen die de fabrikant te bieden heeft, maar vermoedelijk niet de modellen waarvoor de meeste mensen zullen gaan. Wil je ‘gewoon’ een iPhone van dit modeljaar, dan blijft de iPhone 12 de beste keuze als we kijken naar het totaalpakket van specificaties, prestaties en prijs.

iPhone 12 Mini

Volledig scherm iPhone 12 Mini en Pro Max © Tweakers

Ondanks het bescheiden formaat van de iPhone 12 Mini is Apple erin geslaagd om alle eigenschappen die je verwacht van een high-end model in dit toestel te verwerken. De iPhone 12 Mini heeft een snelle chip, goed oled-scherm, 5G-ondersteuning en een prima camerasysteem, dat vele malen beter is dan dat in eerdere kleinere iPhones.

Het enige waar je echt op moet inleveren is de accuduur, die ondergemiddeld is voor een high-end smartphone. Het verschil met de ‘gewone’ iPhone 12 is nog te overzien en bovendien gaat de iPhone 12 Mini langer mee dan de iPhones van twee jaar geleden. Een bescheiden uithoudingsvermogen is simpelweg de afweging die je moet maken als je kiest voor een compact toestel.

Je zou de iPhone 12 Mini naast het formaat ook kunnen overwegen om het feit dat dit het goedkoopste model is uit de iPhone 12-serie. Met minstens 809 euro is het evengoed niet bepaald een budgetmodel. Bovendien is de iPhone 12 slechts 100 euro duurder in dezelfde opslagvariant, wat de keuze voor dat model logischer maakt voor wie niet gebrand is op een handzaam toestel.

Volledig scherm iPhone 12 Mini en Pro Max © Tweakers iPhone 12 Pro Max

Op de scorekaart van de iPhone 12 Pro Max aan het begin van dit artikel staan meer minpunten dan pluspunten. Dat wil niet zeggen dat de iPhone 12 Pro Max een slechte smartphone is, integendeel. Intern zit dezelfde snelle hardware als bij alle andere iPhone 12-toestellen, waarbij de bouwkwaliteit van de vernieuwde behuizing even uitstekend blijft.

Hoewel korter dan de onmiddellijke voorganger heeft dit toestel nog altijd de langste accuduur van alle nieuwe iPhones, die voor het high-end segment bovengemiddeld is. Apple heeft bovendien zijn beste camera ingebouwd. Die behoort op bepaalde punten tot de top en is prettig om mee te werken, maar de telecamera haalt het ondanks de verbeteringen niet bij de concurrentie.

Met een startprijs van 1259 euro is de 12 Pro Max bovendien een erg dure smartphone en zoals eigenlijk bij alle vergelijkbaar geprijsde concurrenten in de Pro, Max of Ultra-klasse, is voor dit bedrag sprake van afnemende meeropbrengsten. Tenzij je specifieke wensen hebt, ben je vermoedelijk even goed af met een toestel dat ietwat lager op de ladder staat, maar wel honderden euro’s minder kost.

Aan de andere kant: heb je je zinnen gezet op een iPhone en wil je per se die Pro-features, dan zouden we de iPhone 12 Pro Max zeker aanraden boven de iPhone 12 Pro. Voor de beperkte meerprijs van honderd euro krijg je een toestel met een groter scherm, betere camera en langere accuduur. Je moet een forse smartphone dan wel fijn vinden, want ‘Max’ is het formaat van de beste iPhone meer dan ooit.

