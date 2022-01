Is 4K blu-ray echt de moeite en welk toestel heb je daarvoor nodig?

Er komen steeds meer 4K blu-rayfilms op de markt. Volgens techexpert en hoofdredacteur bij Hardware Info Frank Everaardt is dat ‘de beste oplossing om in de allerbeste beeldkwaliteit een film te bekijken’. Maar wat zijn de vereisten voor je hardware om iets in 4K te kunnen afspelen? Merk je als gewone kijker echt een verschil (en loont het dus om erin te investeren)?

Films en series kijken we meer en meer via streamingdiensten, zoals Netflix, Streamz en Disney+. „Dat is een prima manier om films en series te bekijken”, zegt Frank Everaardt. „Om die diensten te kunnen gebruiken, wordt een internetverbinding benut. De bits en bytes van je film worden in dat geval gecomprimeerd. Dat wil zeggen dat ze worden ingepakt om op die manier minder beslag te leggen op de bandbreedte. Een film van hoge 4K-kwaliteit vergt te veel van een gemiddelde internetaansluiting. Daarom passen de meeste diensten comprimering toe. Maar dat proces gaat ten koste van de beeldkwaliteit.”

Foutjes

„Die mindere beeldkwaliteit kun je vaststellen wanneer je nauwkeurig naar de beelden op je televisie kijkt”, gaat Frank Everaardt verder. „Dan zie je zo nu en dan een foutje voorbijkomen. Wil je in de allerbeste beeldkwaliteit een film bekijken dan is en blijft blu-ray de beste oplossing. Heb je al een Ultra HD-televisie, dan zijn er ook speciale Ultra HD-blu-rays die de kwaliteit van je film perfect kunnen weergeven. Om Ultra HD-blu-rays te kunnen bekijken, heb je een blu-ray-speler nodig om deze schijfjes te kunnen weergeven.”

Sony UBP X800M2

De PlayStation, PS5, Xbox One en Xbox Series X bieden die techniek aan, maar ondersteunen niet alle soorten schijfjes. „Zo is bijvoorbeeld HDR10+ en Dolby Vision niet beschikbaar”, weet Frank Everaardt. „Een speler die een interessant alternatief vormt, is de Sony UBP X800M2. Deze speler is ontworpen om blu-ray af te spelen en heeft veel meer aansluitingen. Zo zorgt hij ervoor dat de audio en beeldkwaliteit perfect in je thuisbioscoop tot zijn recht komen. Het nadeel van dit apparaat is dat het op het vlak van streamingfuncties niet de allerbeste is. De meeste smarttv’s en bijvoorbeeld een Apple TV bieden op dat vlak veel meer.”

„Voor het spelen van schijfjes is dit wel een interessante keuze. Het is wel jammer dat dit toestel niet geschikt is voor het nieuwe HDR10+-weergaveprotocol, maar een heel groot probleem is dat niet. Er zijn namelijk nog nauwelijks schijfjes beschikbaar, die hiervan gebruikmaken. Dit toestel is ook geschikt voor het weergeven van Super Audio cd. Geluid en beeldconnaisseurs komen hier dus aan hun trekken.”

De moeite waard?

Belangrijk om te weten voor de doorsnee streamer: maakt 4K blu-ray nu echt een verschil en loont het de moeite om daarin te investeren? Frank Everaardt maakt graag de metafoor met champagne. „Als we champagne zouden proeven, dan haalt een connaisseur het verschil tussen een Moët en een Ruinart er wel uit. Iemand zonder echte kennis niet. Dat geldt ook hier. Voor de gewone mens is gewone streaming waarschijnlijk al goed genoeg. Zie je toch de imperfecties en erger je je daaraan? Dan kun je de portemonnee opentrekken”, besluit hij.

