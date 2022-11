Is je smartphone ineens bol? Dit moet je doen

Laptops met uitpuilende toetsenborden en smartphones met een bult in het scherm: deze problemen worden vaak veroorzaakt door een opgezwollen accu. Herkenbaar? Het is dan zaak om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Dit is wat je doet met een opgezette accu.

Een bekende tech-YouTuber liet een paar weken geleden zien dat de accu’s van verschillende van zijn Samsung-telefoons waren opgezwollen. Er ontstond behoorlijk wat ophef, maar hoe kan een accu opzwellen? Is het gevaarlijk? En wat moet je doen als het bij jou gebeurt?

Laten we vooropstellen dat het gelukkig niet zo heel vaak voorkomt dat een accu begint op te zwellen, zeker niet als je er goed voor zorgt. Het is echter belangrijk om te weten wat je met een opgezwollen batterij in je smartphone, tablet, laptop of ander apparaat moet doen. Het niet goed omgaan met een opgezette accu kan namelijk wel degelijk gevaarlijke situaties opleveren, zoals brand.

Zo herken je een opgezwollen accu

Wil je controleren of een accu opgezwollen is? Een handig trucje is om de batterij op een plat oppervlak te leggen en rond te draaien. Als de batterij heel gemakkelijk draait, is hij mogelijk aan het opbollen. Het midden is dan immers hoger dan de randen.

Ook het apparaat zelf zal op een gegeven moment symptomen vertonen. Wanneer een batterij uitzet, oefent hij logischerwijs kracht uit op andere onderdelen. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat de naden van de behuizing niet meer op één lijn liggen, dat je touchpad omhoog komt of dat je een verkleuring op je scherm ziet.

Wat zijn de risico’s van een opgezwollen accu?

Zoals gezegd kan een uitzettende accu kracht uitoefenen op je apparaat, zoals op het scherm of op het moederbord. Daardoor kan je apparaat onherstelbaar beschadigd raken.

Een opgezette batterij kan daarnaast ook ontploffen en brand veroorzaken. Dit gebeurt meestal wanneer de accu wordt doorboord en zuurstof uit de lucht reageert met chemicaliën binnen in de batterij.

Dit moet je (niet) doen met een opgezwollen accu

Heeft een van je apparaten een opgezwollen accu? Weet dan dat afwachten geen nut heeft: de zwelling neemt niet automatisch af. Wat heet, als de batterij blijft uitzetten, wordt de situatie alleen maar gevaarlijker. Neem daarom op tijd actie.

Zet je apparaat uit en laad hem onder geen beding meer op. De veiligste optie is om je apparaat naar een reparatiewinkel te brengen. Daar hebben ze het juiste gereedschap om de accu veilig te verwijderen.

Wil je zelf een poging wagen om de accu te verwijderen? Doe dat dan in ieder geval in een goed geventileerde ruimte en bescherm je ogen en je handen. Het is zoals gezegd heel belangrijk de batterij niet te doorboren. Gebruik daarom alleen maar stomp plastic gereedschap. Als je veel weerstand voelt, overweeg dan om je accu alsnog naar een reparatiewinkel te brengen.

Waar breng je de opgezwollen accu naartoe?

Wordt de batterij warm of begint deze te roken? Leg het apparaat dan op een veilige plaats. Bij voorkeur buiten, buiten het bereik van brandbare materialen. Wacht op afstand tot alles veilig is.

Zodra je de accu verwijderd hebt, breng je deze naar een inleverpunt. Je vindt deze in verschillende winkels en supermarkten. Lukt dat niet meteen? Bewaar de accu dan op een koele, droge plaats die je kunt afdekken, zoals in een dikke pan met deksel of een leeg verfblik.

Zo voorkom je een opgezwollen batterij

Hoewel een uitpuilende accu nooit helemaal te voorkomen is, kun je wel je best doen om het risico erop zo klein mogelijk te houden. Vijf tips:

1. Laat je apparaat niet onnodig aan de lader hangen. Lithium-ion-batterijen, die in de meeste huidige apparaten gebruikt worden, zijn juist gemaakt om in cycli te ontladen en weer op te laden.

2. Gebruik de officiële oplader van je apparaat. Een ander exemplaar heeft misschien niet hetzelfde vermogen, waardoor je de batterij kunt beschadigen.

3. Vervang een beschadigde accu zo snel mogelijk. Koop het vervangende exemplaar bij voorkeur bij de fabrikant van je apparaat.

4. Stel de batterij niet onnodig bloot aan hitte. Zorg bijvoorbeeld dat de ventilator van je laptop vrij is en laat je smartphone niet in de zon slingeren.

5. Doe een klein beetje voorzichtig met je apparaat. Een harde klap op de accu, bijvoorbeeld door valschade, kan hem ook beschadigen.

Nieuwe telefoon nodig? Onderstaande zijn de beste modellen van hooguit 200 euro.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.