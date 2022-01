Je auto kan het scherm van je smartphone tonen: zo doe je dat

Het is erg handig om de belangrijkste apps van je smartphone op het navigatiescherm in je auto tot je beschikking te hebben. Dat kan met Android Auto en CarPlay. Met onderstaande tips gebruik je ze op een veilige en prettige manier.

Android Auto en CarPlay zijn voor menig automobilist onmisbaar. De meeste moderne auto’s van de afgelopen jaren ondersteunen beide toepassingen feilloos. CarPlay is standaard aanwezig op een iPhone 5 of nieuwer omdat die in iOS zit geïntegreerd. Android Auto is een gratis app die je in de Google Play-store vindt. Draait je telefoon Android 10 of Android 11 dan is de app standaard aanwezig.

Beide programma’s spiegelen de apps van je smartphone op het (aanraak)scherm van je auto en creëren als het ware een tweede scherm. Dat werkt niet bij alle apps - er zijn strenge regels om te voorkomen dat je bijvoorbeeld gaat zitten Netflixen - maar apps voor bijvoorbeeld navigatie en muziek ondersteunen het wel.

Voorbereiding

Het hele idee van Android Auto en CarPlay is dat het de rijervaring fijner maar vooral ook veiliger maakt. Zorg dus dat je van tevoren je favoriete apps in de goede volgorde hebt gezet, zodat je die snel kunt opzoeken. Scrollen door de menu’s om zo bij dat ene favoriete Spotify-lijstje te komen, terwijl je aan het rijden bent is nadrukkelijk níét de bedoeling.

In de Android Auto-app op je telefoon ga je naar ‘Instellingen’ om de ‘Launcher’ aan te passen. Van daaruit controleer je welke apps je laat verschijnen op het touchscreen in de auto. Sleep een app omhoog of omlaag op je telefoon om de volgorde te wijzigen.

Op de iPhone ga je naar ‘Instellingen’, dan naar ‘Algemeen’ en kies je ‘CarPlay’. Je selecteert de auto waarvoor je CarPlay gebruikt en tikt op ‘Pas aan’ om apps toe te voegen, te verwijderen of de volgorde aan te passen. Met het rode minnetje verwijder je een app, het groene plusje voegt er een toe. Hou je vinger ingedrukt op de drie streepjes aan de rechterkant en sleep de app naar de gewenste plek om de volgorde van weergave aan te passen.

Stoor me niet tijdens het rijden

Erg tricky tijdens het autorijden: appjes of berichtjes die op je scherm verschijnen. Om weergave van meldingen aan te passen ga je bij een iPhone naar ‘Instellingen’ en dan naar ‘Berichtgeving’. Vervolgens selecteer je de app waarvan je de notificatie wel of niet wil tonen en zet je de schakelaar bij ‘Toon in CarPlay’ aan of uit.

Bij Android Auto werkt het vergelijkbaar. Als je een gesprek wilt dempen in een van de Instant messaging-apps die Android Auto ondersteunt, tik je op een melding wanneer hij verschijnt en kies je om het gesprek te dempen op het volgende scherm. De berichten worden nog steeds op je telefoon afgeleverd, maar er worden geen meldingen meer weergegeven.

Je kunt ook de automatisch niet storen-functie inschakelen op het moment dat je gaat autorijden. Via het scherm in de auto ga je naar ‘Instellingen’, navigeer je naar ‘Toegang tot telefoonscherm’, en vervolgens naar de instellingen van je auto en dan naar ‘Gedrag’. Via je smartphone doe je dit via de optie ‘Geluid en vibratie’ bij ‘Instellingen’.

Praten mag

Met respectievelijk Google Assistant en Siri kun je het autorijden een stuk makkelijker maken. Zo kun je Google Assistant bijvoorbeeld vragen je naar het dichtstbijzijnde tankstation te brengen, een goede vriend te bellen of je eraan te herinneren wat er op je agenda staat. Sowieso is het goed je Agenda-functies serieus te nemen. Zet een evenement in je agenda met het volledige adres, en Google kan er direct naartoe navigeren vanuit je agenda.

Hé Siri werkt vergelijkbaar met een iPhone. Handig zijn hierbij Siri Shortcuts. Zo stuur je bijvoorbeeld je verwachte aankomsttijd naar het thuisfront. Alle opdrachten via Siri Shortcuts die geen specifieke app vereisen, kun je ook gewoon via CarPlay gebruiken.

Licht, donker, wallpaper

Leuk weetje: elke nieuwe versie van iOS voegt meer achtergrondafbeeldingen toe om je CarPlay-achtergrond aan te passen. Om je achtergrond aan te passen, open je de ‘Instellingen’ in CarPlay en selecteer je Wallpaper om uit verschillende afbeeldingen te kiezen.

Je kunt daarnaast kiezen uit een lichte of donkere modus. De lichte variant kan handig zijn als de zon laag staat en irritant op je display schijnt. Via de Instellingen-app op CarPlay kies je via ‘Weergave’ voor ‘Automatisch’ of ‘Altijd donker’. Klik nu op ‘Automatisch’, dan wisselt de achtergrond pas ná zonsondergang naar de donkere variant en krijg je dus toegang tot de lichte modus.

Voor Android moet je dit van tevoren op je smartphone inschakelen. Open de app ‘Instellingen’, ga naar ‘Toegankelijkheid’, naar ‘Scherm’ en schakel ‘Donker thema’ in.

