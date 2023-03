Jonger dan 18 en meer dan een uur op TikTok? Dan heb je pincode nodig

Bewustwording

Wanneer jongeren ervoor kiezen de timer niet in te stellen, krijgen zij alsnog een melding om deze in te stellen, wanneer zij de app honderd minuten per dag gebruiken. Daarnaast krijgen jonge gebruikers elke week een overzicht van hun TikTok-gebruik. Ook ouders en verzorgers met een gekoppeld TikTok-profiel kunnen zien hoe vaak hun kinderen de app hebben geopend en hoelang ze erop hebben gezeten.

Twijfel en wantrouwen

Een woordvoerder van de Consumentenbond zegt de timer goed te vinden, maar zich wel af te vragen of jongeren voldoende verantwoordelijkheidsgevoel hebben om hun appgebruik in te perken. Hij zegt dat ouders hierin een belangrijke rol hebben.

Daarnaast is er veel wantrouwen tegenover TikTok en vragen veel landen in het Westen zich af of de app veilig is voor kinderen. Het moederbedrijf van TikTok, ByteDance, is namelijk van oorsprong een Chinees bedrijf. Hierdoor zijn velen bang dat China de data verzamelt van Europese gebruikers.