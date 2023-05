Kinderen uitgelachen en uitgescholden in Fortnite, aantal meldingen Kindertelefoon stijgt

Kinderen maken steeds vaker melding van pesterijen en oplichting in videogames zoals Fortnite, Roblox en Minecraft. Ook krijgen ze veelvuldig te maken met ‘shockerende, gewelddadige of ongewenste content’. De Kindertelefoon meldt dat het aantal telefoontjes hierover bijna is verdrievoudigd, zegt directeur Roline de Wilde.

In de afgelopen jaren zag De Kindertelefoon het aantal gesprekken over gamen toenemen van gemiddeld 101 per maand in 2021 naar maar liefst 281 gesprekken per maand in 2023. De grootste groep kinderen die contact opneemt over gamen is tussen de 10 jaar en 12 jaar oud. Meer dan de helft van het totaal aantal telefoontjes dat binnenkomt gaat over gamen.

De inhoud van deze gesprekken loopt sterk uiteen. ,,We horen vaak dat een groot deel van het sociale leven van kinderen zich online afspeelt, waaronder in games”, zegt De Wilde. ,,Daarbij lopen ze net als in het fysieke leven tegen allerlei uitdagingen aan die ze met vrijwilligers bespreken. Dat gaat van zorgen over te veel tijd of geld besteden aan gamen tot vragen over online vriendschappen en daten.”

Naaktfoto op Snapchat

Kinderen geven regelmatig aan dat ze tijdens het gamen te maken krijgen met online pesten. Ze worden bijvoorbeeld uitgescholden of uitgelachen als ze een spel niet goed spelen. Ook krijgen ze te maken met ‘shockerende, gewelddadige of ongewenste content’ via nieuwe online vrienden die ze hebben ontmoet. Zo hebben kinderen weleens een naaktfoto ontvangen via Snapchat, terwijl ze daar niet op zaten te wachten.

Er zou in sommige gevallen ook sprake zijn van oplichting. Kinderen vertellen dat ze geld zijn kwijtgeraakt nadat ze bepaalde voorwerpen hadden gekocht in een game. ,,We horen dan bijvoorbeeld dat ze een item hebben gekocht in Roblox, maar dit tijdens het ruilen wordt afgepakt zonder dat ze hier iets voor terugkrijgen”, zegt De Wilde.

Ook Fortnite, dat wereldwijd zo’n 350 miljoen spelers telt, werd eerder door toezichthouders beschuldigd van het in de val lokken van kinderen met bepaalde technieken om ze te laten betalen voor extra opties. Spelers die de aankoop wilden annuleren werden daarbij belemmerd. Dat zou tot honderden miljoenen dollars aan onbedoelde aankopen hebben geleid.

Half miljard dollar

Verslaving is een ander gespreksonderwerp dat vaak de revue passeert. Sommige kinderen vragen zich af of ze hulp moeten zoeken. Anderen geven aan de regels over de schermtijd thuis niet eerlijk te vinden. ,,We horen vaak dat kinderen zoekende zijn in hoe ze dit soort zaken met hun ouders kunnen bespreken”, zegt De Wilde. ,,Onze vrijwilligers onderzoeken samen met het kind wat in hun situatie zou kunnen werken.”

Epic Games, de maker van het populaire onlinespel Fortnite, doet volgens toezichthouders te weinig om online pesten en intimidatie te stoppen. Onlangs trof de maker een schikking van meer dan een half miljard dollar met de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC. Epic Games werd onder meer beschuldigd van het schenden van privacyregels voor kinderen, door informatie van spelers onder de 13 jaar te verzamelen zonder ouders op de hoogte te stellen of toestemming te verkrijgen.

Ook heeft Epic volgens de beschuldiging spraak- en tekstchat bij het populaire computerspel standaard ingeschakeld voor kinderen en tieners. Dat zou ervoor gezorgd hebben dat kinderen werden gepest, bedreigd en lastiggevallen. Epic geeft de beschuldigingen niet toe, maar ontkent ze ook niet.

Kinderen te verslaafd

In december vorig jaar maakte een Canadese rechter de weg vrij voor een andere rechtszaak tegen de maker van Fortnite. Ouders zeggen dat hun kinderen zo verslaafd raakten aan het spel dat ze zichzelf ernstig verwaarloosden. De Canadese kinderen zouden maaltijden en slaap hebben overgeslagen om het spel te kunnen spelen. Ook kregen ze naar verluidt gedragsproblemen. Hun ouders betogen dat Fortnite bewust is ontworpen om erg verslavend te zijn.

In China is Fortnite al jaren niet beschikbaar. Epic Games stuitte onder meer op weerstand van beleidsmakers in Beijing. Die treden hard op tegen bijvoorbeeld gameverslaving en de techsector als geheel. China wil de impact van videogames op kinderen al langer verkleinen. Zo voert de overheid onder andere beperkingen in op de toegestane wekelijkse speeltijd.