Klaar met Gmail en Outlook? Dit zijn 7 alternatieve mailprogramma’s

Mozilla Thunderbird

Wie fan is van de gratis browser Firefox kent misschien Thunderbird. Dit gratis e-mailprogramma komt van dezelfde makers en is eenvoudig in gebruik. Het programma kent letterlijk honderden add-ons waarmee je de dienst helemaal naar je smaak inricht. Ook biedt Thunderbird meerder beveiligde functies zoals ingebouwde Volg-mij-niet en externe inhoudsblokkering. Je kunt dit programma ook gebruiken als chat of als newsserver.



ProtonMail

Ga je voor privacy, dan is ProtonMail een goede keuze. Het Zwitserse bedrijf beveiligt alle mail automatisch met end-to-end versleuteling. De mailservers bevinden zich eveneens in Zwitserland (een land dat strenge wetten naleeft op het gebied van privacy). Het kan op ieder apparaat gebruikt worden en er zijn apps beschikbaar voor iOS en Android.



Apple Mail

Apple Mail is het standaard mailprogramma dat vooraf geïnstalleerd is op alle Mac-computers. Met een Spartaanse vormgeving is het gebruik prettig en intuïtief. Alle standaardfuncties zijn aanwezig en ook fijn: je kunt andere Apple-producten en programma’s soepel en eenvoudig integreren met Mail.



Tutanota

Volgens sommigen is het Tutanota nóg strenger dan het hierboven besproken Protonmail als het op privacy aankomt. De Duitse dienst versleutelt e-mails direct op jouw computer of smartphone. Daardoor is de encryptiesleutel voor niemand anders beschikbaar. Een gratis account biedt beperkte mogelijkheden maar voor 12 euro per jaar krijg je meer opties. Je kunt desgewenst los meer opslagruimte bijkopen, standaard is deze 1GB.



ZoHo

Deze maildienst is handig voor zakelijk gebruik, wanneer jij en je collega’s veel aan projecten werken. Het is namelijk een e-mailprogramma en samenwerkingstool ineen. Er is toegang tot een werkomgeving in de cloud met handige programma’s, de dienst kent een ingebouwde chatfunctie, je kunt collega’s taggen, er is flink wat aandacht voor privacy én reclameberichten schitteren door afwezigheid.



GMX

Dit gratis Duitse mailprogramma heeft twee grote voordelen: gebruikers krijgen maar liefst 65GB aan opslagruimte (ongeveer 500.000 e-mails) ter beschikking én je kunt bestanden en bijlagen versturen tot en met 50MB. Bij Gmail is dat bijvoorbeeld maximaal 25 MB.



Spark

Naast Apple’s eigen mailprogramma kiezen veel Apple-gebruikers massaal voor Spark. Niet zo vreemd want dit programma kent tal van add-ons en werkt heel fijn samen met allerhande productiviteitstools zoals Dropbox, iCloud Drive, OneDrive, Evernote en Google Drive. Bovendien kent Spark een ‘slimme inbox’: e-mails worden automatisch in één van drie mapjes geplaatst: personal, newsletters en notifications. Je kan bijvoorbeeld ook aangeven of je meldingen van alle binnenkomende e-mails of alleen van de belangrijke wilt ontvangen. Wel zo rustig.



