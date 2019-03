Komt Apple met een vouwbare iPhone? De eerste aanwijzingen zijn er

Want de hoofdleverancier van Apple's glas is bezig met een buigbare variant. Corning, bekend van zijn Gorilla Glass, werkt aan glas dat ver genoeg kan buigen om in vouwbare smartphones gebruikt te worden. Het bedrijf schat dat het glas klaar is voor de markt tegen de tijd dat vouwbare smartphones mainstream worden, wat nog enkele jaren kan duren. Apple investeerde zeker 200 miljoen dollar in de onderzoekstak van Corning.



Om het buigbare glas waar te maken, probeert Corning zijn Gorilla Glass, glas dat bijzonder resistent is tegen krassen, te combineren met Willow Glass, dat oprolbaar is. Het grootste probleem waarmee het Amerikaanse bedrijf nu nog worstelt, is dat bij Willow Glass het materiaal in een oplossing van gesmolten zout gedoopt wordt. Dit maakt het glas weliswaar flexibel genoeg om te buigen, maar het toegevoegde zout gaat niet goed samen met de transistors van in dit geval een smartphone die het glas aanraken. ,,Alles in de zoutfamilie vreet een transistor gewoon op. Ze zijn niet compatibel.” Dat vertelt Corning-topman John Bayne aan Wired.