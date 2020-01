Koningin Máxima aan de smartwatch: horloge dat hartslag en slaapritme meet

Het is de eerste keer dat Máxima wordt gespot met het accessoire. Ze kan met het horloge van het Amerikaanse bedrijf op haar pols berichten ontvangen, maar ook haar sportieve activiteit bijhouden en bijvoorbeeld hoeveel traptreden ze loopt op een dag. Het slimme horloge is populair bij sporters, omdat je er work-outs mee kan meten en hoe goed je slaapt. Naast de smartwatch droeg ze ook nog een klassiek horloge.



Máxima was in een instelling voor verslavingsbehandeling en herstelbegeleiding van het Leger des Heils in Ugchelen. Daar kreeg ze een rondleiding waarbij ze uitleg kreeg over de behandelingen en het woon- en werktraject. Ook ontmoette ze enkele deelnemers van De Wending. De koningin praatte met begeleiders, behandelaars en onderzoekers. Ze sprak onder meer over de effectiviteit en de samenwerking tussen de kliniek en neurowetenschappers.