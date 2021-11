Koopjesjagers op internet afgelopen maanden op grote schaal opgelicht

In totaal deden tot november 15.732 mensen aangifte van oplichting door een webwinkel. In heel 2019 ging het nog om ongeveer 3000 gevallen. Vooral oplichters maakten gretig misbruik van de gedwongen winkelsluitingen in verband met corona eerder dit jaar, merkte de politie. Verreweg de meeste aangiftes (8743) zijn gedaan tegen webwinkels die helemaal niet blijken te bestaan.



Met gelikte websites en spectaculaire aanbiedingen proberen deze fraudeurs zo mensen te verleiden tot een aankoop. Sommige fraudeurs bleken daar volgens de politie uiterst succesvol in. Zo kwamen er in één weekend zeshonderd aangiftes binnen van een nepwinkel die stuntte met een volautomatische espressomachine van Philips voor 59 euro.