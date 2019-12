Kosmische sleepkabel: Europa gaat sonde bouwen die ruimtepuin opruimt

Update John de Mol: Het zou Facebook sieren om zich neer te leggen bij bit­coin-von­nis

6 december Facebook gaat in beroep tegen een vonnis over nepadvertenties voor bitcoinproducten. Het platform kreeg van een rechter in Amsterdam de opdracht om zulke reclames te weren wanneer mediatycoon John de Mol erin voorkomt. Ook moest Facebook aan hem vertellen wie er achter de advertenties zitten. De Mol, die de zaak aangespannen, noemt het ‘tekenend’ dat de techreus in beroep gaat.