KPN in zee met Huawei, maar niet voor hart 5G-netwerk

KPN hintte er al langer op, maar ondanks dat Huawei in steeds meer Westerse landen onder vuur ligt wegens spionagegevaar gaat het Chinese bedrijf niet in de ban bij de bouw van het nieuwe 5G-net. ,,Voor de modernisering van het mobiele radio en antennenetwerk heeft KPN een voorlopige overeenkomst gesloten met Huawei, een wereldleider in radio en antenne-technologie,” stelde Nederlands grootste telecombedrijf vanmorgen in een verklaring.



Voor de kern van het 5G-netwerk zal wél een Westerse partner worden geselecteerd. Dit nu het hart de meest cruciale hardware bevat. Mogelijke spionage valt volgens specialisten daar het moeilijkst te detecteren.

Mogelijke ban Huawei

De overeenkomst bevat overigens een clausule waarmee KPN onder de deal uit kan, mocht het kabinet Huawei in de ban doen. Die kans is niet onrealistisch: een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt voorstander van het weren van Huawei. Dit mede nu de AIVD steeds luider waarschuwt voor de gevaren van Chinese staatsspionage via techbedrijven. De onlangs uitgekomen spionage bij chipmachinefabrikant ASML heeft de zorgen in Den Haag verder aangewakkerd.



Ook in andere westerse landen ligt Huawei onder vuur, waarbij de VS zich het hardst opstellen. President Trump zet westerse bondgenoten onder druk om Chinese techbedrijven te weren. Dat sorteert (deels) effect. Zo mag Huawei in Groot-Brittannië slechts beperkt meewerken aan nieuwe 5G-netwerken. Australië weert Huawei helemaal. Duitsland en België weigeren voorlopig echter het Chinese bedrijf uit te sluiten.



Volgende maand komt het kabinet met een nieuwe China-strategie, waarin ook eventuele restricties aan Huawei zullen zitten. ,,Deze voorlopige overeenkomst kan aangepast of teruggedraaid worden om deze in lijn te brengen met het toekomstige beleid van de Nederlandse overheid,” stelt KPN dan ook. Het telecombedrijf zegt bij het selecteren van netwerkbouwers zijn veiligheidsbeleid aan te scherpen.



Huawei goed en goedkoop