KPN sprak met investeerder over verkoop van XS4ALL

Puber (11) rijdt 300 kilometer om samen met man te wonen die hij via Snapchat leerde kennen

25 september Een 11-jarige jongen uit het Amerikaanse South Carolina heeft maandagochtend zijn leven op het spel gezet door urenlang in de auto van zijn broer te joyriden. De puber legde een afstand van driehonderd kilometer af om met een onbekende man te gaan samenwonen die hij even daarvoor via Snapchat had leren kennen. Dat heeft de politie van Charleston vandaag bekendgemaakt.