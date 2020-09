Kritiek op YouTube van dovengemeenschap: We worden buitengesloten

Derde partijen

,,We hadden gehoopt dat Community Contributions een brede, gemeenschapsgedreven bron van hoogwaardige vertalingen zou zijn”, legt YouTube uit in hun statement. ,,Het wordt echter zelden gebruikt en gebruikers blijven spam rapporteren.” Gebruikers worden voor goede ondertiteling in plaats van naar de gratis en al ingebouwde functionaliteit van YouTube, verwezen naar andere technologische partijen zoals Amara.



,,YouTube neemt de kosten van een Amara-abonnement van zes maanden op zich voor gebruikers die de Community Contribution functionaliteit heeft gebruikt voor minstens drie video's in de laatste zestig dagen”, zo is te lezen in een statement van Google’s dochterbedrijf. Op Twitter wordt gespeculeerd over de reden van deze overgang.