Landelijke storing in telefoonverkeer Vodafone: bellen vaak niet mogelijk

Vier mythes over je smartphone-ac­cu onder de loep: zo houd je ‘m echt gezond

7:52 Frustratie alom over telefoonaccu’s: ze zijn te snel leeg, de levensduur wordt steeds slechter en ze hebben andere hardnekkige problemen waardoor we niet altijd even snel onze status-updates kunnen checken. Toch zijn veel ‘trucjes’ voor een lang en gelukkig leven met batterijen veelal gebaseerd op onzin. We doken in de archieven om vier hardnekkige mythes te ontkrachten.