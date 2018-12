Laptop kopen? Dit zijn de beste budget- en basismodellen deze winter

Beste koopEen laptop uitkiezen is lastig. Er zijn tientallen merken en honderden modellen. Welke processor is het best? Welke heeft het beste scherm? En is het apparaat een beetje snel? Tweakers.net en deze site maken het u makkelijk en hebben het beste model in elke prijsklasse voor u uitgezocht.

We werpen een blik op de beste laptops tot 500 en tot 700 euro. Dat was best lastig met de Black Friday-aanbiedingen die aan het einde van de afgelopen maand de nodige opschudding veroorzaakten, maar we hebben geprobeerd de eenmalige kortingsdeals te vermijden, zodat deze beste- koopgids gevuld is met laptops die ook in de komende maand nog een goede koop zijn.

Budgetlaptop (500 euro)

In de categorie budgetlaptop zoeken we naar de beste laptop binnen het budget van 500 euro. We verwachten voor dat geld een goed scherm, zo snel mogelijke hardware en een ssd, een snelle harde schijf. Dat zijn strenge eisen voor het gestelde budget, maar het is zeker mogelijk om laptops te vinden die daaraan voldoen.

Een model dat we in de afgelopen twee edities al noemden, maar dat toen niet of nauwelijks verkrijgbaar was, is de HP 14-cf0732nd. Inmiddels is die laptop te koop geweest, maar lijkt hij op het moment van schrijven weer uitverkocht. Er is echter ook een nieuw model verschenen met een betere processor voor een kleine meerprijs: de HP 14-df0201nd.

De HP 14 is een van de weinige laptops die minder dan 500 euro kosten en voorzien zijn van een Core i3-processor. Die processor geeft de laptop een significant voordeel ten opzichte van laptops die een oudere i3-processor zonder turbo hebben. De snelheid kan bovendien nog enigszins verhoogd worden door een tweede geheugenmodule te installeren, wat mogelijk is zodra je de behuizing eenmaal hebt open gekregen. De ssd vervangen kan ook, maar een harde schijf of ssd bijplaatsen kan helaas niet.

Ook is bezuinigd op de behuizing, die van hard plastic is gemaakt, en op de touchpad, met een plastic oppervlak en een toetsenbord met een harde aanslag. Het scherm heeft een matte afwerking, een full-hd-resolutie en een ips-paneel dat het beste is dat in deze prijsklasse te krijgen is. De lage maximale helderheid hoort daar helaas bij, want beter hoef je helaas niet te verwachten voor dit geld. De accuduur is prima, met zeven tot acht uur tijdens licht gebruik. Al met al is de HP 14 een laptop die alle eisen die we aan een budgetlaptop stellen, afstreept en daar nog eens een vlotte processor en een ethernetaansluiting aan toevoegt.

+Goede snelheid voor een budget-laptop

+Goede specificaties

+Ethernetaansluiting



-Plastic behuizing is wat goedkoop

-Toetsenbord is oncomfortabel

-Lage helderheid van beeldscherm

Volledig scherm HP14

Basislaptop (700 euro)

Voor de basislaptop keken we naar een budget van 700 euro. Deze laptops zijn over het algemeen geschikt voor wat zwaarder werk dan de budgetlaptop van de hierboven. We zijn in deze klasse dan ook op zoek naar een laptop met een betere processor, zoals Ryzen 5 of een Core i5. Een losse grafische kaart naast de Intel-videochip is in deze prijsklasse mondjesmaat te vinden, maar de laptop die we hebben gevonden, heeft er in ieder geval een.

De IdeaPad 530S van Lenovo onderscheidt zich op twee punten, namelijk op het gebied van hardware en door zijn uiterlijk. De hardware is een combinatie van een i5-processor en een GeForce-gpu, en dat is het snelste dat je op dit moment voor 700 euro kunt krijgen. De behuizing is van metaal gemaakt, ziet er goed uit en voelt bovendien stevig aan.

De schermranden zijn mooi smal, maar over het paneel zelf ligt een glasplaat die makkelijk reflecties in het beeld oplevert. Dat is op zich een kwestie van smaak, ware het niet dat de maximale schermhelderheid ook niet hoog is, waardoor je er niet voor kunt compenseren. Tot slot is het jammer dat er geen extra sleuf voor werkgeheugen beschikbaar is, waardoor je niet kunt upgraden naar geheugen in dualchannel-opstelling. Een vingerafdrukscanner is wel weer aanwezig en die zit ook nog eens op een goede plek, die geen deel van de touchpad opslokt.

Lenovo IdeaPad 530S