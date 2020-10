Leidse onderzoekers 3D-printen kleinste boot ter wereld

Het bootje is een micrometer (een miljoenste van een meter) groot. Daarmee zou het binnenin een mensenhaar kunnen passen. De afbeelding hierboven is gemaakt met een elektronenmicroscoop en werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Soft Matter .

3DBenchy

Het voorwerp is een kopie van de zogenoemde 3DBenchy-sleepboot, een bekend testobject van de 3D-printer. Hiermee is de Nanoscribe Photonic Professional-printer, die het team voor het onderzoek heeft gebruikt, met vlag en wimpel geslaagd.



,,3DBenchy is een structuur die is ontworpen om 3D-printers te testen, omdat deze verschillende uitdagende functies heeft”, vertelt Kraft aan Gizmodo. ,,Vandaar dat we het ook voor dit project hebben uitgeprobeerd. Bovendien is het maken van een zwemmende boot ter grootte van een micrometer gewoon leuk.”