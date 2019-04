Lekker zitten: dit zijn de beste gamestoelen van het moment

Beste KoopEen comfortabele werkplek is goud waard, dat weet iedereen met een baan voor een beeldscherm. Thuis is dat niet anders. Een goede bureau- of gamestoel maakt op het gebied van comfort een wereld van verschil. Hardware.info ondernam een heuse stoelendans en alleen de beste gamestoelen bleven over.

De opmars van gamestoelen is sinds onze test in 2017 onverminderd doorgegaan. Op elk e-sport-toernooi zitten gamers in deze speciale bureaustoelen en ook vrijwel iedere YouTuber op heeft een hip model. Gamestoelen zijn doorgaans gemodelleerd naar race-stoelen uit sportauto’s, maar dan gemonteerd op het onderstel van een reguliere bureaustoel. Een beetje gamestoel kan heel ver naar achteren worden gesteld en heeft een hoge rugleuning, inclusief neksteun.

Nitro Concepts S300



Volledig scherm De Nitro Concepts S300 in de Urban Camo-variant © Hardware.info

De nieuwe S300 die wij ditmaal bespreken is weliswaar niet de goedkoopste stoel uit deze test, maar is met gemiddeld 275 euro zeker ook niet de duurste. Wij ontvingen de ‘Urban Camo’ versie die afgewerkt is met een stoffen bekleden voorzien van grijs met bruin en zwarte camouflageprint. Wie wie liever een traditioneler ontwerp heeft levert Nitro Concepts de stoel ook in het zwart met witte, rode, orange, blauwe of groene accenten.

Kijken we voorbij de kleurtjes dan valt op dat de S300 net als de Arozzi Mezzo Fabric een stoffen in plaatst van een (kunst)lederen afwerking heeft. In gebruik valt de stevige zit van de stoel op, het gebruikte koudschuim in de zitting en de rug is erg stevig. Wij vinden het wel prettig, maar dat is een kwestie van smaak. Wat we minder prettig vinden is dat ook de rug- en nekkussens van hetzelfde relatief hard materiaal gemaakt zijn. Deze hard-op-hard combinatie zal niet iedereen bevallen. Net als bij alle andere stoelen zijn deze gelukkig verwijderbaar, dus je hebt de keuze.

Qua comfort is de S300 verder prima. De stoel is vrij ruim, staat stevig op zijn hals en zit zoals gezegd relatief hard, maar wel prettig.De armleuningen zijn in hoogte en naar voor- en achteren verstelbaar en kunnen naar binnen of buiten gedraaid worden. De stabliteit van de S300 is dik in orde, ook als we op de punt van de stoel gaan zitten blijft deze stevig staan. Ben je op zoek naar een gestoffeerde stoel met een stevige zit voor een relatief zachte prijs? Dan is de S300 zeker het overwegen waard.

Noblechairs Icon

Volledig scherm Noble Chairs Icon in de zwart-cognac uitvoering. © Hardware.info

De tweede stoel die we bekijken is de Noblechairs Icon, een ingetogen stoel die zowel in kunstleers als echt leer verkrijgbaar is. De door ons geteste echt leren versie is met 579 euro de duurste stoel uit de test, kies je de kunstleren variant dan ben je 200 euro minder kwijt. De Icon heeft zoals gezegd een ingetogen stoel, de grote ‘oren’ die de schouders ondersteunen bij vrijwel alle andere gamestoelen ontbreken bij dit model.

Qua zit is de Icon prima, maar wel aan de harde kant. Prima voor wie graag stevig zit, minder fijn voor wie ervan houdt in zijn zetel weg te zakken. De wangen van het zitgedeelte en de rug zijn weinig gedefinieerd, wat betekent dat de stoel je niet omklemt en de Icon - ondanks zijn bescheiden afmetingen - ook prima geschikt is voor bredere mensen. De taps toelopende rugleuning voelt duidelijk anders aan dan die van de meeste andere gamestoelen. Wederom prima als je niet door je stoel vastgegrepen wilt worden, maar minder als je dat juist wel op prijs stelt. Al met al een uitstekende, maar prijzige keuze.

De vreemde eend: Gamewarez Blizzard 2.0

Volledig scherm Gamewarez Blizzard 2.0 © Hardware.info

Veel gamers zweren de laatste jaren bij bureaustoelen zoals we in deze test bespreken, maar als je liever onderuit gezakt voor de tv hangt, dan zijn zitzakken zoals die door het het Duitse Gamewarez worden gemaakt een goed alternatief. De 150 euro kostende Gaming Bundle Blizzard 2.0 die wij uitprobeerden is feitelijk een grote ronde poef met een diagonaal van ongeveer 60 centimeter, met daarachter een rugleuning. De buitenkant is gemaakt van een stevig polyesterweefsel en het binnenwerk bestaat uit piepschuimbolletjes. De ‘stoel’ is hierdoor goed te vormen naar eigen voorkeur, maar toch stevig als je er eenmaal druk op uitoefent.